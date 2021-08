Hochwasser auch am Hallwiler- und Baldeggersee

Spazieren ohne Gummistiefel ist auch am Hallwilersee immer noch nicht möglich. Das Wasser auf den Fussgängerwegen ist so hoch, dass man knietief im Wasser steht. Dies, obschon jede Sekunde etwa 40 volle Badewannen Wasser abfliessen. Das entspricht 7000 Litern pro Stunde, wie PilatusToday berichtet.

Dass der Wasserpegel rund 35 Zentimeter höher ist als normalerweise, liegt am benachbarten Baldeggersee, der einen historischen Höchststand erreicht hat. Dessen Wassermassen fliessen via Aabach in den Hallwilersee.