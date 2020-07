Gerlisbergbach kam mit voller Wucht: Stadt und Kanton Luzern prüfen weitere Schutzmassnahmen gegen Hochwasser

Interview

«Das war das Kind in mir» – so der Unwetter-Schwimmer, der Luzern verblüfft

Am Donnerstagabend regnete es in Luzern so stark, dass die Strassen teilweise überschwemmt wurden. Kein Problem für einen jungen Mann. Spontan stürzte er sich beim Verkehrshaus ins Wasser und landete so auf einem Foto. Wir haben mit ihm gesprochen.