Hochwasser-Ticker Beim Schwanenplatz steigt Wasser aus der Kanalisation ++ Reussdamm bei Hünenberg sollte standhalten ++ Brücken in Luzern gesperrt Der Wasserpegel von Flüssen und Seen steigt weiter an. Für Freitag ist gebietsweise viel Regen angekündigt. Eine Entspannung der Lage in der Zentralschweiz lässt auf sich warten.

15:49 Uhr Beim Schwanenplatz steigt Wasser aus der Kanalisation

Wie das Video unseres Reporters zeigt, steigt beim Schwanenplatz Wasser aus der Kanalisation. Bei der Bushaltestelle ist es zu einer grösseren Wasseransammlung gekommen – die Busse passieren die Haltestelle am Schwanenplatz derzeit noch im Normalbetrieb. Das Ein- und Aussteigen werde an der Bushaltestelle immer mühsamer, wie unser Reporter berichtet. Nach wie vor fliesst noch kein Seewasser auf den Schwanenplatz. Ob dies noch eintreffen wird, ist zur zurzeit noch unklar. (pl)

Bei der Bushaltestelle am Schwanenplatz hat sich Wasser aus der Kanalisation angesammelt. Bild: Roman Hodel (Luzern, 16. Juli 2021)

14:42 Uhr - Engelberger Aa führt dreimal so viel Wasser wie sonst

Die Engelberger Aa hat am Freitagmorgen die Ufergrenze im Gebiet Bannerlen/Wolfenschiessen erreicht, wie dieses Video zeigt:

Video: Leserin Caroline Pirskanen

Im Verlaufe des Morgens hat sich die Situation leicht entspannt, nachdem die Abflussmenge rückläufig ist. Lesen Sie hier mehr dazu

14:28 Uhr - Feuerwehr errichtet Hochwasser-Sperre in Alpnachstad

Nicht nur in Luzern rüstet man sich aufs Überlaufen, sondern auch in Alpnachstad. Die Stützpunktfeuerwehr Sarnen errichtete am Freitagmittag eine Hochwasser-Sperre, damit das Seewasser nicht auf die Autostrasse A8 gelangen kann:

34 Bilder 34 Bilder Der Seepegel in Alpnachstad ist hoch. Bild: Hubert Wallimann (Alpnachstad, 16. Juli 2021)

14:12 Uhr - Trinkwasser in Pfaffnau verunreinigt

In Pfaffnau ist das Trinkwasser aufgrund der angespannten Hochwassersituation verunreinigt, wie die Gemeinde mitteilt. Deshalb muss das Trinkwasser vor Verwendung kurz einmal aufgekocht werden. Die Gemeinde arbeitet mit Hochdruck daran, die Trinkwasserversorgung schnellstmöglich wieder herzustellen – dies kann aber mehrere Tage dauern. Die Bevölkerung wird auf www.pfaffnau.ch über die weitere Entwicklung aktiv informiert. (rem)

13:16 Uhr - Reussdamm in Hünenberg sollte standhalten

Der Wasserpegel von Seen und Bächen im Kanton Zug steigt weiter an und hat in den letzten Stunden an mehreren Orten zu Überschwemmungen geführt, wie der Kanton Zug in einer Mitteilung am Freitagmittag schreibt. Besonders betroffen sei die Gemeinde Oberägeri, wo heute Nacht der Trombach über die Ufer getreten sei. Der Ägerisee habe den Seeplatz bereits unter Wasser gesetzt. Die Seestrasse ist derzeit eingeschränkt befahrbar und eine Umleitung wurde eingerichtet.

Einsatzkräfte bauen eine Dammaufschüttung in Hünenberg. Bild: Kanton Zug

Es zeichne sich ab, dass der Reussdamm in Hünenberg den aktuellen Wassermassen standhalten sollte – die gestern durchgeführten Stabilisierungsmassnahmen würden dazu beitragen. «Dennoch ist die Gefahr noch nicht gebannt», schreibt der Kanton. Der Reussdamm werde laufend beobachtet. (pl)

12:58 Uhr - «Werden nur schon wenige Sandsäcke an einer neuralgischen Stellen entwendet, hat das riesige Auswirkungen auf das Schutzsystem.»

In der Sondersendung von Tele 1 appellierte der Luzerner Feuerwehrinspektor Vinzenz Graf an die Bevölkerung, die Schutzmassnahmen gegen das Hochwasser nicht zu stehlen und auch nicht zu beschädigen. Auf Anfrage der Luzerner Zeitung führte er anschliessend aus, dass es gefährliche Folgen haben könne, wenn an einer Stelle auch nur wenige Sandsäcke entwendet werden: «Werden zum Beispiel drei Sandsäcke an einer neuralgischen Stellen entwendet, dann kann das riesige Auswirkungen haben auf das gesamte Schutzinstallations-System gegen das Hochwassern. Denn dann ist dieses nicht mehr dicht und das Wasser fliesst ab.» Es sei leider schon an einigen Stellen in der Stadt vorgekommen, dass Säcke entwendet worden sind; wie viele total, könne nicht beziffert werden.



Ebenfalls appelliert der Feuerwehrinspektor an die Passanten, nicht über die mit Wasser gefüllten orangen Beaver zu steigen, die an vielen Orten in der Stadt aufgestellt wurden. «Wenn man zum Beispiel mit einem Velo darüber steigt, könnten Metallteile die Beaver verletzen und es könnte ein Loch geben. Dann würden grosse Wassermassen auslaufen, und vor allem wäre natürlich dann der Hochwasserschutz nicht mehr da.» (mme)

Sandsäcke sind im Kampf gegen das aktuelle Hochwasser auch im Kanton Zug gefragte Güter. Im Video sehen Sie, wie die Freiwillige Feuerwehr Zug Sandsäcke befüllt:

18 Bilder 18 Bilder Der Reussdamm bei Hünenberg wird verstärkt. Bild: Matthias Jurt (Hünenberg, 15. Juli 2021)

12:47 Uhr - Überschwemmung des Schwanenplatzes weiterhin ungewiss

Der Schwanenplatz ist auch zur Mittagszeit noch weitgehend trocken, mit Ausnahme einer grossen Pfütze auf dem Car-Parkplatz:

Die Situation am Schwanenplatz mit Blick Richtung Grendel: Das Wasser im Bild stammt aus den Wasserschächten – bald könnte es auch vom See kommen. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 16. Juli 2021)

Dies obwohl der der Vierwaldstättersee den kritischen Pegelstand von 434,9 Meter über Meer erreicht hat. Laut Urs Dossenbach von der Kommunikationsstelle der Stadt Luzern liegen auch noch zwei, drei Zentimeter mehr drin.

Nur noch wenige Zentimeter und das Wasser des Vierwaldstättersees schwappt über das Trottoir auf den Schwanenplatz. Bild: Roman Hodel (Luzern, 16. Juli 2021)

Dann aber sei die Überschwemmung des Platzes wohl gewiss. Die Einsatzkräfte stehen jedenfalls bereit, um wenn nötig auch die Seebrücke zu sperren: «Dies wäre innert einer halben Stunde möglich», so Dossenbach. Wann und ob es überhaupt dazu kommt, werde sich in den nächsten Stunden zeigen. Eine Prognose abzugeben sei schwierig. (hor)

12:10 Uhr Feuerwehrinspektor: «Lassen Sie Sandsäcke, wo sie sind.»

Der Luzerner Feuerwehrinspektor Vinzenz Graf erklärt in der Sondersendung zur Hochwasser-Lage am Vierwaldstättersee: «Wir erwarten, dass der Seepegel in den nächsten Stunden auf etwa 434.95 m.ü.M steigen wird. Dafür sollten die bestehenden Massnahmen ausreichen.»

Graf erzählt, dass die bestehenden Anlagen des Hochwasserschutzes kontrolliert werden und es vorkomme, dass Utensilien entwendet werden. Er appelliert an die Bevölkerung:

«Bitte lassen Sie die Sandsäcke, wo sie sind und unterlassen Sie es, über die orangen Beaver-Abschrankungen zu klettern oder gar ein Velo darüber zu schieben. Wir wollen schliesslich nicht, dass die Abschrankungen beschädigt werden.»

12:56 Uhr - Quartier am Lauerzersee evakuiert

Der Pegel des Lauerzersee steigt in hohem Tempo: «Innerhalb von zwei Stunden ist der See um 20 Zentimeter gestiegen,» sagt der Feuerwehrkommandant Lauerz, Elmar Bürgi, gegenüber Tele 1. Dies habe man so noch selten erlebt. Ein Quartier musste evakuiert werden, ein anderes könne nur über den Wasserweg erreicht werden. Die Häuser im Lauerzer Gebiet Otten an der Seestrasse sind von der Aussenwelt abgeschnitten, wie der Bote der Urschweiz schreibt. Von hier aus komme man weder nach Lauerz noch nach Seewen. Die weitere Versorgung der Bewohnerschaft sei dank dem Feuerwehrboot gewährleistet. In Lauerz erwarte man, dass sich die Lage dank des aktuell trockenen Wetters stabilisieren wird.

6 Bilder 6 Bilder Geflutete Brunner Hafenstrasse am Freitagmorgen.

Bild: Petra Imsand, Bote der Urschweiz

11:28 Uhr Sondersendung zum Hochwasser live aus Luzern

Um 12 Uhr startete eine Sondersendung von Tele 1 zur Hochwasser-Lage. Berichtet wurde live aus der Stadt Luzern, den Stream gibt es später hier zum Nachschauen. (spe)

Aufzeichnung der Hochwasser-Sondersendung des Zentralschweizer Fernsehens Tele 1. Video: Tele 1

10:50 Uhr - Kritischer Messwert ist erreicht

Mittlerweile ist eingetroffen, was viele schon befürchteten: Der kritische Messwert des Wasserstandpegels von 434,90 Meter über Meer ist erreicht, wie aus den aktuellen Messdaten des Bundesamtes für Umwelt hervorgeht. Nun droht der Schwanenplatz aufgrund des hohen Seepegels überschwemmt zu werden.

Nur noch wenige Zentimeter und das Wasser des Vierwaldstättersees schwappt über das Trottoir auf den Schwanenplatz. Bild: René Meier (Luzern, 16. Juli 2021)

Aus Sicherheitsgründen wurden bereits sämtliche Fussgängerbrücken in der Stadt Luzern gesperrt – der Verkehr über die Seebrücke läuft momentan noch normal. Eine Sperrung der Seebrücke ist allerdings nicht ausgeschlossen. Hier können Sie den Anstieg des Seepegels live mitverfolgen. (pl)

12:16 Uhr - Aufruf an Bootsbesitzer: Ausfahrten auf den Seen unterlassen



Die Zentralschweizer Polizeikorps bitten private Bootsführer dazu auf, Ausfahrten auf den Seen zu unterlassen. Wellenschläge können die Situationen an ufernahen Einrichtungen und Liegenschaften zusätzlich verschärfen, heisst es in einer Mitteilung. Bei wirklich erforderlichen Fahrten ist darauf zu achten, den Wellenschlag so minim wie möglich zu halten. (pl)

10:45 Uhr - Schifffahrt auf dem Ägerisee eingestellt

Die Ägerisee Schifffahrt AG teilen mit, dass aufgrund der Hochwassersituation die Schifffahrt auf dem Ägerisee eingestellt wurde. Auf dem Zugersee hingegen wird der Betrieb weitergeführt, wie es in der Mitteilung heisst. (pl)

10:42 Uhr - Axenstrasse wieder offen

In der Nacht auf Freitag haben die Überwachungssysteme Geländebewegungen im Bereich «Gumpisch» festgestellt. Daraufhin wurde die Axenstrasse umgehend gesperrt. Nun ist sie für den Verkehr wieder geöffnet, wie das Bundesamt für Strassen ASTRA mitteilt. (pl)

10:38 Uhr - Standbetreiber am Schweizerhofquai im Interview

Henri Piccand betreibt am Schweizerhofquai einen Glace- und Getränkestand. Am Freitagmorgen erzählte er unserem Reporter, wie er mit dem drohenden Hochwasser umgeht. (pl)

Diese Drohnenaufnahme zeigt den hohen Pegelstand am Schweizerhofquai. Bild: Martin Messmer (Luzern, 16. Juli 2021)

09:47 Uhr

Unser Reporter Roman Hodel ist in der Stadt Luzern unterwegs. Er schildert, dass sich nur wenige Menschen in Gewässernähe aufhalten. Meistens handle es sich um Schaulustige, welche fotografieren oder filmen:

Diese Frau fängt die Hochwasser-Situation mit der Kamera ein. Bild: Roman Hodel (Luzern, 16. Juli 2021)

«Viele sind barfuss oder mit Gummistiefeln unterwegs», sagt unser Reporter. Die Polizei habe rund um den See und die Reuss viele Absperrungen errichtet. (pl)

Das abgesperrte Seeufer beim Schwanenplatz. Bild: René Meier (Luzern, 16. Juli 2021)

08:46 Uhr - Diese Bücken in der Stadt Luzern sind gesperrt

Aufgrund des steigenden Seepegels sind seit acht Uhr folgende Fussgängerbrücken in der Stadt Luzern gesperrt:

Kapellbrücke

Rathaussteg

Reussbrücke

Spreuerbrücke

Ob auch die Seebrücke deshalb für den Verkehr gesperrt werden muss, ist noch offen, wie die Stadt Luzern in einer Mitteilung schreibt. Wie lange die Brücken gesperrt bleiben, ist derzeit noch nicht bekannt. Erwartet wird, dass sich die Hochwassersituation nach dem Mittag wieder entspannt, wie es in der Mitteilung heisst. (pl)

Der Rathaussteg ist für Fussgänger gesperrt. Bild: Roman Hodel (Luzern, 15. Juli 2021)

101 Bilder 101 Bilder Am Schwanenplatz quillt Wasser aus der Kanalisation. Bild: Roman Hodel (Luzern, 16. Juli 2021)

08:18 Uhr - Mehrere Einsätze für Feuerwehren im Kanton Schwyz

Am frühen Freitagmorgen sind bei der Kantonspolizei Schwyz mehrere Meldungen wegen Wassereinbrüchen in Gebäuden eingegangen, wie die Kantonspolizei Schwyz in einer Mitteilung schreibt. Die Feuerwehren seien in den Ortschaften Schübelbach, Siebnen, Lachen, Altendorf, Küssnacht und Brunnen zum Einsatz gekommen. Aufgrund der Richtung Süden gesperrten Autobahn A4 zwischen Goldau und Seewen sowie der Strasse zwischen Lauerz und Seewen besteht ein erhöhtes Verkehrsaufkommen auf der Strecke Goldau-Steinen-Schwyz. (pl)

Folgende Strassen im Kanton Schwyz sind wegen Hochwasser gesperrt:

Autobahn A4 zwischen Goldau und Seewen, Fahrtrichtung Süden, die Autobahnausfahrt in Seewen ist aus beiden Richtung gesperrt.

Strasse zwischen Lauerz und Seewen in beiden Richtungen

Seewernstrasse zwischen Seewen und Brunnen in beiden Richtungen

Siebnen, Eisenburgstrasse (Erdrutsch)

07:34 Uhr - Schwanenplatz bald unter Wasser – Brücken werden gesperrt

Viele haben es befürchtet, jetzt trifft es ein: Der Schweizerhofquai und der Schwanenplatz werden überschwemmt. Die Behörden rechnen damit, dass der Vierwaldstättersee im Bereich Schwanenplatz um acht Uhr über die Ufer treten wird. Wie der Einsatzleiter bei der Feuerwehr Stadt Luzern, Sacha Müller, auf Anfrage von PilatusToday und Tele 1 sagte, werden ab acht Uhr die Fussgängerbrücken in der Stadt Luzern gesperrt. Der Verkehr über die Seebrücke wolle man so lange wie möglich laufen lassen, schreibt PilatusToday. Hier können Sie den Anstieg des Seepegels live mitverfolgen. (pl)

07:41 Uhr - Autobahneinfahrt Luzern Zentrum gesperrt

Jetzt ist auch die Autobahn A2 bei Luzern betroffen: Bei der Autobahnausfahrt Luzern Zentrum plätschert Wasser auf die Strasse, wie die Luzerner Polizei auf Anfrage von PilatusToday und Tele 1 bestätigt. Die Autobahneinfahrt Luzern-Zentrum in Richtung Norden ist deshalb ab sofort gesperrt, wie die Luzerner Polizei via Kurznachrichtendienst Twitter meldet. (pl)

#Hochwasser #Luzern: Die Einfahrt Luzern-Zentrum zur #Autobahn A2 in Richtung Norden ist ab sofort gesperrt.



Die aktuelle Verkehrssituation mit gesperrten Strassen im Kanton Luzern erfahren Sie hier: https://t.co/J1eTrUKJZ1 pic.twitter.com/NwiVmiNAok — Luzerner Polizei (@PolizeiLuzern) July 16, 2021

07:24 Uhr - Hochwasser-Bildergalerie – die Impressionen aus Luzern

In unserer Bildergalerie finden Sie laufend die neusten Bilder zum Hochwasser in der Stadt Luzern: