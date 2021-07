Hochwasser-Ticker Sondersendung live ab 12 Uhr ++ Vierwaldstättersee: Kritischer Messwert erreicht ++ Brücken in der Stadt Luzern gesperrt ++ Axenstrasse wieder offen Der Wasserpegel von Flüssen und Seen steigt weiter an. Für Freitag ist gebietsweise viel Regen angekündigt. Eine Entspannung der Lage in der Zentralschweiz lässt auf sich warten.

10:50 Uhr - Kritischer Messwert ist erreicht

Mittlerweile ist eingetroffen, was viele schon befürchteten: Der kritische Messwert des Wasserstandpegels von 434,90 Meter über Meer ist erreicht, wie aus den aktuellen Messdaten des Bundesamtes für Umwelt hervorgeht. Nun droht der Schwanenplatz aufgrund des hohen Seepegels überschwemmt zu werden.

Nur noch wenige Zentimeter und das Wasser des Vierwaldstättersees schwappt über das Trottoir auf den Schwanenplatz. Bild: René Meier (Luzern, 16. Juli 2021)

Aus Sicherheitsgründen wurden bereits sämtliche Fussgängerbrücken in der Stadt Luzern gesperrt – der Verkehr über die Seebrücke läuft momentan noch normal. Eine Sperrung der Seebrücke ist allerdings nicht ausgeschlossen. Hier können Sie den Anstieg des Seepegels live mitverfolgen. (pl)

10:42 Uhr - Axenstrasse wieder offen

In der Nacht auf Freitag haben die Überwachungssysteme Geländebewegungen im Bereich «Gumpisch» festgestellt. Daraufhin wurde die Axenstrasse umgehend gesperrt. Nun ist sie für den Verkehr wieder geöffnet, wie das Bundesamt für Strassen ASTRA mitteilt. (pl)

10:38 Uhr - Standbetreiber am Schweizerhofquai im Interview

Henri Piccand betreibt am Schweizerhofquai einen Glace- und Getränkestand. Am Freitagmorgen erzählte er unserem Reporter, wie er mit dem drohenden Hochwasser umgeht. (pl)

09:47 Uhr

Unser Reporter Roman Hodel ist in der Stadt Luzern unterwegs. Er schildert, dass sich nur wenige Menschen in Gewässernähe aufhalten. Meistens handle es sich um Schaulustige, welche fotografieren oder filmen:

Diese Frau fängt die Hochwasser-Situation mit der Kamera ein. Bild: Roman Hodel (Luzern, 16. Juli 2021)

«Viele sind barfuss oder mit Gummistiefeln unterwegs», sagt unser Reporter. Die Polizei habe rund um den See und die Reuss viele Absperrungen errichtet. (pl)

Das abgesperrte Seeufer beim Schwanenplatz. Bild: René Meier (Luzern, 16. Juli 2021)

08:46 Uhr - Diese Bücken in der Stadt Luzern sind gesperrt

Aufgrund des steigenden Seepegels sind seit acht Uhr folgende Fussgängerbrücken in der Stadt Luzern gesperrt:

Kapellbrücke

Rathaussteg

Reussbrücke

Spreuerbrücke

Ob auch die Seebrücke deshalb für den Verkehr gesperrt werden muss, ist noch offen, wie die Stadt Luzern in einer Mitteilung schreibt. Wie lange die Brücken gesperrt bleiben, ist derzeit noch nicht bekannt. Erwartet wird, dass sich die Hochwassersituation nach dem Mittag wieder entspannt, wie es in der Mitteilung heisst. (pl)

Der Rathaussteg ist für Fussgänger gesperrt. Bild: Roman Hodel (Luzern, 15. Juli 2021)

08:18 Uhr - Mehrere Einsätze für Feuerwehren im Kanton Schwyz

Am frühen Freitagmorgen sind bei der Kantonspolizei Schwyz mehrere Meldungen wegen Wassereinbrüchen in Gebäuden eingegangen, wie die Kantonspolizei Schwyz in einer Mitteilung schreibt. Die Feuerwehren seien in den Ortschaften Schübelbach, Siebnen, Lachen, Altendorf, Küssnacht und Brunnen zum Einsatz gekommen. Aufgrund der Richtung Süden gesperrten Autobahn A4 zwischen Goldau und Seewen sowie der Strasse zwischen Lauerz und Seewen besteht ein erhöhtes Verkehrsaufkommen auf der Strecke Goldau-Steinen-Schwyz. (pl)

Folgende Strassen im Kanton Schwyz sind wegen Hochwasser gesperrt:

Autobahn A4 zwischen Goldau und Seewen, Fahrtrichtung Süden, die Autobahnausfahrt in Seewen ist aus beiden Richtung gesperrt.

Strasse zwischen Lauerz und Seewen in beiden Richtungen

Seewernstrasse zwischen Seewen und Brunnen in beiden Richtungen

Siebnen, Eisenburgstrasse (Erdrutsch)

07:34 Uhr - Schwanenplatz bald unter Wasser – Brücken werden gesperrt

Viele haben es befürchtet, jetzt trifft es ein: Der Schweizerhofquai und der Schwanenplatz werden überschwemmt. Die Behörden rechnen damit, dass der Vierwaldstättersee im Bereich Schwanenplatz um acht Uhr über die Ufer treten wird. Wie der Einsatzleiter bei der Feuerwehr Stadt Luzern, Sacha Müller, auf Anfrage von PilatusToday und Tele 1 sagte, werden ab acht Uhr die Fussgängerbrücken in der Stadt Luzern gesperrt. Der Verkehr über die Seebrücke wolle man so lange wie möglich laufen lassen, schreibt PilatusToday. Hier können Sie den Anstieg des Seepegels live mitverfolgen. (pl)

07:41 Uhr - Autobahneinfahrt Luzern Zentrum gesperrt

Jetzt ist auch die Autobahn A2 bei Luzern betroffen: Bei der Autobahnausfahrt Luzern Zentrum plätschert Wasser auf die Strasse, wie die Luzerner Polizei auf Anfrage von PilatusToday und Tele 1 bestätigt. Die Autobahneinfahrt Luzern-Zentrum in Richtung Norden ist deshalb ab sofort gesperrt, wie die Luzerner Polizei via Kurznachrichtendienst Twitter meldet. (pl)

07:24 Uhr - Hochwasser-Bildergalerie – die Impressionen aus Luzern

06:41 Uhr - Einschränkungen im Morgenverkehr

Aufgrund der Hochwasser-Situation fallen zahlreiche Zug- und Busverbindungen aus. Diverse Strassen in der Zentralschweiz sind gesperrt. Eine Übersicht über die aktuelle Betriebslage gibt es hier: (dvm)

06:16 Uhr - So entwickeln sich die Wasserstände in den Seen der Region

Die Hochwassersituation in der Schweiz hat sich über Nacht weiter zugespitzt. Hier finden Sie die Wasserpegelstände der wichtigsten Seen in den Kantonen Luzern, Zug, Schwyz, Nidwalden, Obwalden und Uri:

06:10 Uhr - Wasser im Vierwaldstättersee steigt um sechs Zentimeter

Der Pegel des Vierwaldstättersees ist in der Nacht auf Freitag um weitere sechs Zentimeter gestiegen und hat um 6 Uhr die Marke von 434,86 Meter über Meer erreicht. Bei einem Stand von 434,90 Meter über Meer wird der Schwanenplatz überflutet, dazu fehlen zurzeit noch vier Zentimeter. (rem)

Nur noch wenige Zentimeter und das Wasser des Vierwaldstättersees schwappt über das Trottoir auf den Schwanenplatz. Bild: David von Moos (Luzern, 16. Juli 2021)

04:47 Uhr - Axenstrasse nach Steinschlag gesperrt

Die Axenstrasse ist nach einem Steinschlag-Alarm im Kanton Uri in der Nacht auf Freitag gesperrt worden. Die Überwachungsanlage im Bereich Gumpisch hatte gegen 1.40 Uhr Geländebewegungen festgestellt, wie der Kanton Uri mitteilte. Danach seien Steine in die Schutznetze oberhalb der Axenstrasse gedonnert. Personen wurden nicht verletzt. Strasse und Brücke wurden gemäss ersten Erkenntnissen ebenfalls nicht beschädigt. Spezialisten werden die Situation vor Ort beurteilen, sobald die Wetterlage es zulasse, hiess es weiter.

Aufgrund der aktuellen Wetterlage könnten weitere Steinschläge oder Murgänge nicht ausgeschlossen werden. Die Axenstrasse ist für den Verkehr zwischen dem Kreisel Flüelen und der Abzweigung Wolfsprung gesperrt. Die Zufahrten aus Süden bis zur Tellsplatte und aus Norden nach Sisikon und Riemenstalden sind möglich. Die Urner Behörden empfehlen, die gesperrte Axenstrasse grossräumig via Seelisbergtunnel und Luzern zu umfahren. Das Gumpischtal ist für Steinschläge berüchtigt. Erst vergangene Woche hatten Steinschläge Reissleinen des Alarmsystems beschädigt. (rem)

04:32 Uhr - Schwyz: Starke Niederschläge führen zu Strassensperrungen

Aufgrund der starken Regenfälle und dem Hochwasser gingen bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Schwyz am Donnerstagabend rund 20 Notrufe wegen überfluteten Strassen oder Wassereinbrüchen in Gebäude ein. Meldungen über verletzte Personen liegen nicht vor. Im Einsatz stehen die Feuerwehren von Ingenbohl, Lauerz, Sattel, Schübelbach und die Feuerwehr Stützpunkt Schwyz, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilt. Wegen Hochwassers gesperrt sind die Autobahn A4 zwischen Goldau und Seewen (Fahrtrichtung Süden), die Hauptstrasse zwischen Lauerz und Seewen, sowie die Seewernstrasse zwischen Seewen und Brunnen. (rem)

Die Gersaustrasse in Brunnen am Donnerstagabend Bild: Geri Holdener

23:12 Uhr - Die erwarteten Regenmengen bis Freitagabend

Ab Freitag ist vermehrt auch mit längeren trockenen Phasen zu rechnen. Trotzdem bleibt die Lage mindestens bis am Wochenende kritisch. Nächste Woche sollte sich die Hochwasserlage entspannen. (jb)

22:34 Uhr - Wasserkraftwerk profitiert von Hochwasser

Für die meisten hat das anhaltende Hochwasser negative Auswirkungen. Die Wasserkraftwerke merken aber, dass sie dank der grossen Wassermengen mehr Strom produzieren können. Wegen des schlechten Wetters ist auch die Nachfrage nach Wasserkraft grösser sonst. (jb)

Das Wasserkraftwerk Schächen profitiert vom aktuellen Hochwasser. Video: Tele 1

21:44 Uhr - Verkehrsbehinderungen am Donnerstagabend

Aufgrund der Hochwasser-Situation fallen zahlreiche Zug- und Busverbindungen aus. Diverse Strassen in der Zentralschweiz sind gesperrt. Eine Übersicht über die aktuelle Betriebslage gibt es hier: (dvm)

Leichte Entspannung am Donnerstagabend an der Hochwasserfront, hier auf dem Mühlenplatz in der Stadt Luzern Bild: Leser Stefan Kunz (15. Juli 2021)

20:50 Uhr - Ersatzbus fährt zum Bürgenstock

Die Standseilbahn zwischen Kehrsiten-Bürgenstock und Bürgenstock Resort fährt wegen des Hochwassers nicht. Stattdessen verkehren Ersatzbusse ab Bahnhof Luzern. Dies ist der Bahnverkehrsinformation der SBB zu entnehmen. Wie lange die Bahn ausfällt, ist unklar. (jb)

20:21 Uhr - Guy Parmelin hat auch Hünenberg besucht

Am Donnerstag hat der Bundespräsident Guy Parmelin Zentralschweizer Regionen besucht, welche vom Hochwasser betroffen sind. Dabei machte er auch Halt in Hünenberg. Das geht aus einer Mitteilung des Kantonalen Führungsstabs Zug hervor. Dabei wurde er begleitet von Landammann Martin Pfister, Sicherheitsdirektor Beat Villiger, Hünenberger Gemeindepräsidentin Renate Huwyler, Hünenberger Gemeinderat Hubert Schuler sowie von Mitgliedern des gemeindlichen und des kantonalen Führungsstabs. Der Bundespräsident hat sich bei der Besichtigung des Reussdamms beeindruckt über die geleisteten Arbeiten gezeigt und dankte allen involvierten Personen. (jb)

Bundespräsident Guy Parmelin besuchte den verstärkten Reussdamm bei Hünenberg Bild: PD

20:09 Uhr - Fischerstiefel oder Stand-Up-Paddle sind zwingend

Im Ried in Sachseln steht das Wasser schon bis zur Hüft. Die Situation ist für die Bewohner des Quartiers nicht ganz so aussergewöhnlich, wie für Luzerner «Städtlerinnen». Trotzdem ist das Ereignis einschneidend. (jb)

Die Situation in Ried ist wohl die Schlimmste der Zentralschweiz. Video: Tele 1 (Ried, 15. Juli 2021)

19:48 Uhr - Vinzenz Graf: «Wir hatten bis jetzt keinen einzigen Unfall»

Im Interview nimmt der Feuerwehrinspektor Vinzenz Graf zum bisherigen Einsatz Stellung und ist voller Lob für die Feuerwehrleute. Grundsätzlich hätten die Erfahrungen des Jahrs 2005 beim aktuellen Einsatz sehr geholfen. Trotzdem müssen auch aus dieser Krise Lehren gezogen werden. (jb)

Interview mit dem Feuerwehrinspektor Vinzenz Graf. Video: Salome Erni (Luzern, 15. Juli 2021)

18:44 Uhr - See-Pegel steigt weiterhin langsam

Seit Donnerstagmittag ist der Pegel des Vierwaldstättersees innert knapp sieben Stunden um zwei Zentimeter gestiegen. Zurzeit liegt der Seepegel bei 434,80 Meter über Meer. Bei einem Stand von 434,90 Meter über Meer würde der Schwanenplatz überflutet, dazu fehlen zurzeit noch 10 Zentimeter. Der Abfluss der Reuss in Luzern bleibt gleich bei rund 450 Kubikmeter pro Sekunde. (jb)

17:54 Uhr - Lage an der Reuss bei Hünenberg bleibt kritisch

Eine undichte Stelle im Reussdamm konnte zwar stabilisiert werden, der kantonale Führungsstab rechnet jedoch mit einem erneut steigenden Pegel der Reuss. (zg)

17:53 Uhr - Buvette wurde aus dem Wasser gefischt

Die Sommerbar Buvette auf dem Inseli in Luzern ist auch vom aktuellen Hochwasser betroffen. Nun wurde die Bar aber aus dem Wasser gefischt, wie die Verantwortlichen via Facebook mitteilen. Ziel sei es, die Bar nächste Woche wieder öffnen zu können. (jb)

17:11 Uhr - Lido-Chef: «Erst Ende August wieder Normalbetrieb»

Die Luzerner See-Bäder stehen unter Wasser, von Badestimmung keine Spur. Das dies eine Katastrophe für das Geschäft ist, sollte allen klar sein. Im Luzerner Strandbad Lido rechnet man wegen des Hochwassers erst Ende August darauf, den normalen Betrieb wieder aufzunehmen. Dies sagte der Lido-Chef Marcel Wiesler gegenüber «Zentralplus». Immer wieder war das Lido von Unwettern geplagt, meistens kamen dabei die Wassermassen aus dem überschwemmten Würzenbach-Quartier. Für Wiesler, der das Strandbad 2006 übernommen hat, ist es das erste Hochwasser mit Ursache Vierwaldstättersee. (jb)

16:36 Uhr - Im Kanton Nidwalden drohen Stromabschaltungen

Der Pegel des Vierwaldstättersees ist in den letzten Stunden nicht mehr stark gestiegen – die Gefahr ist aber nicht gebannt. Dies schreibt der Kanton Nidwalden in einer aktuellen Mitteilung. Aufgrund von Überflutungen in Uferbereichen insbesondere in Stansstad und des höheren Grundwasserspiegels seien punktuelle Stromabschaltungen eine Option. «Mehrere Gemeinden haben heute nicht ausgeschlossen, dass aus Sicherheitsgründen punktuelle Stromabschaltungen notwendig sind», schreibt der Kanton. Dies könne auch Liegenschaften ausserhalb des Uferbereichs betreffen, weil der Grundwasserspiegel ebenfalls steige und Garagen und Keller überflutet werden könnten. Der Bevölkerung wird empfohlen, wichtige Gegenstände vorsorglich höher zu deponieren. (pl)

15:34 Uhr - Hochwassersituation in Obwalden bleibt angespannt

Der Niederschlag in der Nacht auf Donnerstag fiel geringer aus als prognostiziert. Trotzdem sind die Pegel der Obwaldner Seen nach wie vor hoch. Der Höchststand des Pegels im Sarnersee wird morgen Freitag erwartet, wie der Kanton Obwalden in einer Mitteilung am Donnerstagnachmittag schreibt. Hoch sei auch der Wasserstand des Lungerersees. Dessen Rückhaltevolumen werde bis zum Maximum ausgereizt, sei aber begrenzt. Der Höchststand des Vierwaldstättersees dürfte am Samstag erreicht werden, schreibt der Kanton.

Beim Abfluss der Sarner Aa aus dem Sarnersee wurde eine Schwemmholzsperre errichtet – sie verhindert, dass Schwemmholz aus dem See in die Sarner Aa gelangt. (pl)

Beim Abfluss der Sarner Aa aus dem Sarnersee wurde eine Schwemmholzsperre errichtet. Billd: Kantonspolizei Obwalden

14:55 Uhr - Bundespräsident Guy Parmelin zu Besuch in Luzern

Bundespräsident Guy Parmelin macht sich in Luzern vor Ort ein Bild des Hochwassers. Gemeinsam mit Stadtpräsident Beat Züsli, Regierungsrat Paul Winiker, Regierungsrat Fabian Peter und Feuerwehrinspektor (GVL) sowie Stabschef kantonaler Führungsstab Vinzenz Graf begibt er sich auf einen Rundgang entlang der Reuss und durch die Altstadt. «Das Wichtigste ist die Sicherheit von Mensch und Tier», betont der Bundespräsident. Parmelin hebt besonders die Arbeit der Einsatzkräfte hervor. Er stattet der Schweiz in Sachen Hochwasserbekämpfung ein gutes Zeugnis aus: «Wir machen alles, was möglich ist und haben uns gegenüber den Unwettern im Jahr 2005 verbessert.». (sae)

Der Bundespraesident Guy Parmelin ist zu Besuch in Luzern. Bild: Urs Flueler / Keystone (Luzern, 15. Juli 2021)

Im Video von PilatusToday sehen Sie Impressionen des Besuchs von Bundespräsident Guy Parmelin:

Der Bundespräsident macht sich ein Bild der Lage vor Ort. Beitrag: PilatusToday

