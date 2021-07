Wegen des Hochwassers dringt etliches See- und Grundwasser in die Luzerner Kanalisation ein. Daher befindet sich derzeit im Zulauf der Abwasserreinigungsanlage Buholz in Emmen viel Regen- und Seewasser. «Die Anlage reinigt bei trockenem Wetter ungefähr 1200 Liter Schmutzwasser pro Sekunde», sagt Martin Zumstein, Geschäftsleiter von Recycling Entsorgung Abwasser Luzern (Real). Da seit Dienstag allerdings die Wassermengen bis zu zehnmal so hoch sind, wird ein Grossteil des Wassers unbehandelt in die Reuss geleitet. «Aufgrund der grossen Verdünnung in der Reuss bei Hochwasser ist dies aktuell jedoch kein Problem», entwarnt Zumstein.

Dennoch ist es gegenwärtig wegen des Unwetters umso wichtiger, dass die Bevölkerung grundsätzliche Regeln einhält. So sollen weiterhin keine festen Stoffe wie Binden und Wattestäbchen oder gar Abfälle ins Abwasser geworfen werden. «Aufgrund der erwähnten direkten Entlastung von Schmutzwasser in die Reuss oder den See würden so Stoffe in die Gewässer gelangen, welche definitiv nicht dorthin gehören», sagt Zumstein. (stp)