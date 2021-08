Hochwasser Warnmeldung der Luzerner Polizei – Gefahr für Wassersportler und Fussgänger durch umstürzende Bäume beim Sempachersee Die Luzerner Polizei warnt vor umstürzenden Bäumen im Gebiet der Halbinseln am Triechter am Sempachersee. Besonders für Wassersportler und Fussgänger besteht Gefahr.

Im Gebiet der Halbinseln um den Triechter am Sempachersee ist der Boden direkt am Ufer durch das Hochwasser und die erneuten Regenfälle stark aufgeweicht. Nachdem mehrere Bäume vom Uferbereich direkt in den See gestürzt sind, warnt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung vor der Gefahr für Wassersportler und Fussgänger.

Im Ein- und Ausfahrtbereich des Triechters muss vom Ufer genügend Abstand genommen werden, um der Gefahr von umstürzenden Bäumen auszuweichen. Auch der Uferweg ist gesperrt. Die Luzerner Polizei wird im Verlauf des Sonntagnachmittags das Gefahrengebiet mit grossen gelben Bojen optisch signalisieren. (jb)