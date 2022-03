Hochwasserschutz Wegen Gewässerverschmutzung: Stadt Luzern plant Regenüberlaufbecken beim Carl-Spitteler-Quai Bei starken Regenfällen ist die Abwasserkanalisation im Gebiet Luzernerhof überlastet. Verschmutztes Abwasser fliesst dann direkt in den See. Das soll nun mit einem Bauprojekt behoben werden. Dafür beantragt der Stadtrat über 1,4 Millionen Franken.

Die Kanalisationsleitungen in der Haldenstrasse, der Töpferstrasse, der Löwenstrasse, der Dreilindenstrasse und im gesamten Wey-Quartier sind bei starken Regenfällen oft überlastet. Wie die Stadt Luzern am Freitag mitteilte, vermögen die Leitungen das Regenwasser und das Abwasser aus den Liegenschaften nicht mehr vollständig aufzunehmen. Ein Teil davon fliesse dann ungefiltert in den Vierwaldstättersee. Untersuchungen hätten ergeben, dass die Gewässerschutzvorschriften so nicht eingehalten werden können: Die Menge des in den See eingeleiteten Wassers und dessen Verschmutzungsgrad seien zu hoch.

Um dieses Problem zu beheben, hat die Stadt gemäss Mitteilung verschiedene Sanierungsvarianten geprüft. Die Realisierungskosten belaufen sich dabei auf 16 bis 28 Millionen Franken. Allein für die Erarbeitung des Bauprojekts beantragt der Stadtrat beim Parlament einen Projektierungskredit von über 1,4 Millionen Franken.

Blaues Rechteck: Im Variantenstadium erarbeiteter, ungefährer Standort des neuen Regenüberlaufbeckens. Bild: PD

Die Variante mit dem besten Kosten-Nutzen-Verhältnis beinhalte ein Regenüberlaufbecken am Carl-Spitteler-Quai samt Zuleitung und zwei Trennbauwerken. Diese Variante koste um die 18 Millionen Franken. Dabei werde in den erwähnten Quartieren viel Abwasser über die neue Leitung Richtung Becken am Carl-Spitteler-Quai umgeleitet. Das neue Becken soll fast doppelt so gross werden als jene, die im Gebiet Steghof geplant sind.

Karte mit dem geplanten Regenüberlaufbecken. Bild: PD

Für den Bau des Beckens werden wegen der Nähe zum See technisch aufwendige Bauarbeiten nötig sein. Während der Bauzeit von etwa 1,5 Jahren sei der Park nur begrenzt für die Öffentlichkeit nutzbar. Danach werde er wieder ohne Einschränkung zur Verfügung stehen.

Das Stadtparlament wird voraussichtlich am 12. Mai über den Projektierungskredit befinden. Dem Baukredit müsste dann später noch die Stimmbevölkerung zustimmen. Der mögliche Baustart ist 2025 oder 2026. (cn)