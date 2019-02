Hochzeitspaare aufgepasst: In Luzern könnt ihr euer Trauungslokal jetzt online reservieren Der Gang auf die Verwaltung ist passé: Wer sich in Luzern zivil trauen oder seine Partnerschaft eintragen will, kann Trauungslokal und Termin neu online reservieren. Das Angebot ist Teil der neuen Strategie der Stadt Luzern. Kilian Küttel

Er gilt als der schönste Tag des Lebens – doch aller Romantik zum Trotz: Im Kern ist die Heirat doch nichts anderes als die bürokratische Änderung des Zivilstandes. Und dieser bedarf einer gewissen Vorbereitung. Den Heiratswilligen in der Stadt Luzern wird das Leben nun ein wenig leichter gemacht: Wie das Luzerner Zivilstandsamt am Freitagmorgen mitteilt, bietet es neu Onlinereservationen für Trauungslokale- und termine an. «Dieses Angebot entstand im Rahmen der Digitalisierungsstrategie der Stadt Luzern», heisst es dazu in der Mitteilung.

Wer den Bund der Ehe schliessen, oder seine Partnerschaft eintragen lassen will, kann die Formalitäten im Voraus bequem von zu Hause aus machen. Und zwar hier.

Das regionale Zivilstandsamt Luzern bietet drei Trauungslokale an:

Das offizielle Lokal Gütschwald an der Obergrundstrasse 1. Dieses bietet Platz für 10 bis 15 Personen, getraut wird jeweils von Dienstag bis Donnerstag, etwa 200 Mal pro Jahr.

Den Portraitsaal im Luzerner Rathaus, mitten in der Altstadt. Dieses gehört laut der Mitteilung «zu den beliebtesten Trauungslokalen der Region». 50 Personen finden Platz im Saal, der jeweils an Freitagen genutzt werden kann – für einen Gebührenzuschlag von 270 Franken.

Am letzten Donnerstag im Monat wird der Bund der Ehe zusätzlich im Eichenzimmer des Schlosses Meggerhorn geschlossen. Von April bis Oktober sind Hochzeiten zudem an jedem zweiten Donnerstagnachmittag möglich. Im Schloss Meggerhorn liegt der Gebührenzuschlag bei 160 Franken.

Wer sich für den Ort seiner Trauung entschlossen hat, und diesen online buchen will, kann dies schon ein Jahr im Voraus tun.