Höhere Firmensteuern: So tickt der Luzerner Regierungsrat Marcel Schwerzmann und Paul Winiker werden von einem Komitee der Wirtschaftsverbände für die Wiederwahl in die Luzerner Regierung empfohlen. Die beiden Magistraten legen in einem Inserat offen, wie sie und ihre Regierungskollegen zu höheren Unternehmenssteuern stehen. Lukas Nussbaumer

3 zu 2 für Guido Graf, Reto Wyss (beide CVP) und Robert Küng (FDP) gegen Paul Winiker (SVP) und Marcel Schwerzmann (parteilos). So lautet das Stimmenverhältnis in der Luzerner Regierung, wenn es um die Erhöhung der Gewinnsteuer für Unternehmen geht. Auf diese Aussage schliessen lässt ein Inserat des Komitees «Für Luzern mit Zukunft».

Blick zurück: Die Regierung erachte es «als annehmbar, dass auch die Unternehmen einen angemessenen Beitrag zu den steigenden Aufgaben des Kantons und der Gemeinden leisten». Das teilte die Exekutive vor einem halben Jahr mit – am 12. November 2018. Und beantragte in ihrer Botschaft zur Steuergesetzrevision folgerichtig eine Erhöhung der Firmengewinnsteuern von 1,5 auf 1,6 Prozent pro Einheit. Inzwischen will die Mehrheit des Kantonsrats davon nichts wissen und hat die Anhebung in erster Lesung aus dem Gesetz gekippt. Der definitive Entscheid fällt Mitte Juni.

Auch die Grüne Korintha Bärtsch ist für höhere Firmensteuern

Auf 3 zu 2 für das Trio Graf, Wyss und Küng kommt, wer das erwähnte Inserat genauer betrachtet. Marcel Schwerzmann und Paul Winiker geben darin nämlich an, höhere Firmensteuern abzulehnen – im Gegensatz zur Grünen Korintha Bärtsch, die in dieser Frage also gleich tickt wie die CVP-Magistraten Guido Graf und Reto Wyss sowie FDP-Mann Robert Küng.

Nicht auszuschliessen ist natürlich, dass Winiker und Schwerzmann damals in der Regierung eine andere Haltung eingenommen haben, als sie den Wählerinnen und Wählern jetzt weismachen.