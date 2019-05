Höhere Parkgebühren in der Stadt Luzern – weniger Parkplätze für Anwohner Der Luzerner Stadtrat hat eine Reihe von Massnahmen vorgestellt, wie er das Parkplatzproblem im Zentrum lösen will. Zur Diskussion stehen die Erhöhung der Gebühren sowie weniger Parkkarten für Anwohner.

René Meier

Die Gebühren für die öffentlichen Parkplätze in der Stadt Luzern (hier beim Vögeligärtli) sollen steigen. (Bild: Corinne Glanzmann, 3. Juli 2017)

Rund 15'000 öffentlich zugängliche Parkplätze gibt es in der Stadt Luzern. Nun hat der Stadtrat Massnahmen kommuniziert, mit denen er das Parkplatzproblem in Luzern entschärfen will.

Die wichtigsten Punkte in der Übersicht:

Mehr Kurzzeitparkplätze für Kunden der Geschäfte und des lokalen Gewerbes.

Weniger Parkplätze für Anwohner: die Anzahl Parkkarten für Anwohner sollen verringert werden. Der Stadtrat will den Bezug an die Bedingung «kein privater Parkplatz in meiner Liegenschaft» knüpfen.

Höhere Parkgebühren: Die Parkgebühren sollen steigen und den Tarifen in den Parkhäusern angepasst werden. Das Ziel: Wer länger parkiert, soll das Parkhaus nutzen.

In der Fussgängerzone Altstadt ist nur ein beschränkter Fahrzeugverkehr und das Befahren mit einer Ausnahmebewilligung gestattet. Der Stadtrat will dieses Regime strikter handhaben.

Der Stadtrat will nun in einem nächsten Schritt mit Vertretern aus den Bereichen Tourismus, Wirtschaft, Politik, Verkehr und Quartieren zusammensitzen. Er will die Massnahmen im Frühling 2020 dem Grossen Stadtrat vorlegen.

