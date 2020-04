«Massiv höherer Umsatz»: Hofläden sind während der Coronakrise sehr beliebt In den Hofläden im Kanton Luzern herrscht im Moment eine grosse Nachfrage. Einige Besitzer können den Umsatzverlust aus den Wochenmärkten jedoch nicht wett machen.

Brigitta und Franz Krummenacher in ihrem Hofladen auf dem Hof Trüllental.

Bild: Eveline Beerkircher, Willisau, 31. März 2020

Grossandrang und Hamsterkäufe: Seit Ausbruch der Coronakrise werden Grossverteiler teils überrannt. Doch auch Hofläden können sich aktuell an einer grossen Kundschaft erfreuen. «Ich konnte es zu Beginn kaum glauben, aber alle Besitzer von Hofläden, mit denen ich gesprochen habe, berichteten mir unisono von einem massiv höheren Umsatz», sagt Stefan Heller, Geschäftsführer des Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverbandes LBV.

Auch eine kleine Umfrage unserer Zeitung bestätigt diese Tendenz. So antworteten alle angefragten Hofläden im Kanton Luzern, dass die Kundschaft mindestens ein wenig bis massiv gestiegen sei. Anita Wüest vom Schulerhof in Grosswangen spricht von vielen Neukunden. Sie würden ihren Hauptumsatz eigentlich in der Weihnachtszeit machen. «Doch das haben wir mittlerweile locker übertroffen», sagt Wüest. Ein Beispiel: In der Regel produziere der Müller monatlich eine Charge aus dem Getreide vom Schulerhof. «Doch nur schon letzte Woche mussten wir drei Mal Nachschub holen bei unserem Müller», so Wüest.

Michael Wyss vom Benzenhof in Geuensee verzeichnet ebenfalls eine erhöhte Kundenfrequenz. «Einerseits sind es Kunden, welche sonst am Wochenmarkt in Sursee bei uns einkaufen, und andererseits Personen, welche unsere Region als Naherholungsgebiet nutzen und so mit dem Fahrrad oder zu Fuss am Laden vorbeikommen.» Susi Brunner von Bronners Buurehof in Eschenbach ergänzt: «Die meisten sind auf uns aufmerksam geworden, weil sie bei uns vorbei spaziert oder gejoggt sind, was im normalen Alltag nie so viele Personen tun wie jetzt.»

Auch in Hofläden wird auf Vorrat eingekauft

Doch was ist der Grund für den Boom in den Hofläden? Stefan Heller vom LBV versucht dem auf den Grund zu gehen: «Ich denke, die Lokalität macht es aus. Die Leute wollen wegen dem Andrang und den Hamsterkäufern nicht mehr so oft in die Grossverteiler gehen.» Sie würden in einer Zeit der Unsicherheit lieber bei jemandem einkaufen, dem sie vertrauen. «Bei den Bauern wissen sie, dass die Produkte qualitativ gut sind und nicht durch ‹tausend› Hände gehen», sagt Heller.

Insbesondere Fleisch ist bei vielen Hofläden gefragt. Ein noch grösserer Anstieg des Umsatzes als im Laden gibt es bei Michael Wyss vom Benzenhof beim Verkauf von Mischpaketen vom Schwein, Rind oder Truthahn, welche online bestellt und im Laden abgeholt werden. «Das Fleisch ist für den Tiefkühler gedacht und dient als Vorrat. Da vielerorts im Homeoffice gearbeitet wird, wird auch mehr zu Hause gekocht», sagt Wyss.

Einnahmen aus Wochenmärkten fehlen

Doch nicht alle Hofladen-Besitzer können sich über den grösseren Umsatz im Laden freuen. Denn die Wochenmärkte fallen weg - und somit eine grosse Einnahmequelle für viele Bauern und Markthändler. «Diese Umsatzeinbussen können auch mit einem grösseren Umsatz im Laden nicht wett gemacht werden, da so manches Grillfest unter Freunden aktuell ausbleibt», sagt Michael Wyss. «Zudem sind wir auch im Catering tätig, wo zur Zeit kein Umsatz erzielt werden kann.»

Auf dem Hof Trüllental in Willisau, welcher seine Waren sonst zwei Mal pro Woche am Markt in Luzern verkauft, hat man eine gute Alternative für den Ausfall des Wochenmarktes gefunden. Sie liefern die Bestellungen an Friedlis Markthalle in Luzern, wo sie die Kunden abholen können. «Die Kunden aus der Stadt vermissen die Produkte vom Markt. Da sie zum Teil nicht mobil sind, können sie nicht beim Hofladen vorbeikommen», sagt Brigitta Krummenacher vom Hof Trüllental. Mit dieser Methode kommen die Kunden trotzdem zu den Frischwaren. «Seit wir diesen Dienst eingeführt haben, wird er stetig beliebter.»

Frische Konfi vom Hofladen in Willisau Bild: Eveline Beerkircher, Willisau, 31. März 2020

Bauernverband will Chance nutzen

Im Hofladen selber würden im Moment auch mehr Kunden vorbeikommen als sonst. «Viele aus der Region haben die Hofläden im Moment entdeckt», sagt Krummenacher. «Sie schätzen, dass es hier nicht hektisch zu und her geht und es nicht so überlaufen ist.» Um die Kunden zu schützen und der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, haben die Krummenachers ihren Laden in ihren Partyraum verlegt. Dort haben sie mehr Platz, damit die Kunden besser aneinander vorbeikommen.

Ob die Nachfrage nach regionalen Produkten in Hofläden auch nach der Corona-Krise noch anhält, ist fraglich. «Leute vergessen manchmal leider schnell wieder», sagt Stefan Heller. Sie würden daher nun beim Bauernverband versuchen, die regionalen Produkte zu fördern und sie zu bewerben. Damit die Leute auch nach der bewältigten Krise noch bei den Bauern in den Läden einkaufen werden.