Hohenrain Die Mitte kann ihren Sitz im Gemeinderat verteidigen Luzia Stocker ist in stiller Wahl als neue Gemeinderätin gewählt worden. Die 40-Jährige folgt auf ihren Parteikollegen Stephan Egli.

Ist neue Gemeinderätin von Hohenrain: Luzia Stocker. Bild: PD

Weil keine anderen Kandidatinnen und Kandidaten für den frei gewordenen Sitz im Gemeinderat nominiert worden sind, ist am Montagmittag Luzia Stocker-Inderwildli (Die Mitte) aus Kleinwangen in stiller Wahl zum neuen Mitglied der Hohenrainer Exekutive gewählt worden. Die 40-Jährige ist seit 2020 in der Bildungskommission und führt einen Hundesalon. Zudem engagiert sie sich als Leiterin der Jugendriege Kleinwangen. Stocker ist verheiratet und hat zwei Töchter.

Luzia Stocker wird das Ressort Bildung und Sicherheit von ihrem Parteikollegen Stephan Egli übernehmen. Egli hat Anfang September seinen Rücktritt per 1. Oktober bekannt gegeben. Er habe sein Privatleben wieder mehr in den Vordergrund stellen wollen, teilte die Gemeinde damals mit. Egli war acht Jahre im Hohenrainer Gemeinderat.

Bereits im Juni dieses Jahres haben mit Fredy Winiger (SVP) und Jörg Muggli (FDP) zwei weitere Mitglieder des Gemeinderats ihren Rücktritt bekannt gegeben. Im August folgten die stillen Wahlen ihrer Nachfolger Rene Bächler (SVP) und Jonas Roth (FDP). (jon)