Hohenrain Luzia Stocker-Inderwildi als Nachfolgerin für Stephan Egli vorgeschlagen Der Hohenrainer Gemeinderat Stephan Egli hat seinen Rücktritt per 1. Oktober bekanntgegeben. Nun ist eine Nachfolgerin in Sicht.

Bild: PD

Der Mitte-Gemeinderat Stephan Egli ist per 1. Oktober zurückgetreten. Nun schlägt die Ortspartei eine Nachfolgerin vor: Luzia Stocker-Inderwildi (Bild) aus Kleinwangen.

Die 40-Jährige sitzt seit 2020 in der Bildungskommission und führt einen Hundesalon. Nebenbei leitet sie die Jugendriege Kleinwangen. Stocker ist verheiratet und hat zwei Töchter. Geht bis zum 11. Oktober um 12 Uhr kein weiterer Vorschlag ein, ist Stocker still gewählt. Die Kampfwahl fände am 28. November statt. (lf)