Homeschooling führt zu Vorstoss Die Diskussion darüber, ob Eltern ihre Kinder zu Hause oder in Privatschulen unterrichten lassen, wird emotional geführt. Eine Luzerner Kantonsrätin bringt das Thema nun auch aufs Politparkett.

In einer Anfrage will die Luzerner FDP-Kantonsrätin Rosy Schmid-Ambauen (Hildisrieden) unter anderem wissen, wer Kinder zu Hause unterrichten darf und welche Anforderungen an diese Personen gestellt werden. Ferner soll die Regierung aufzeigen, wie viele Kinder aktuell und in den letzten Jahren daheim unterrichtet worden sind.

(pd/fi)