Horw: Autolenker fährt in Baustellenabschrankung und fährt einfach weiter Ein Autofahrer ist auf der Oberrütistrasse in Horw gegen eine Baustellenabschrankung geprallt. Der unbekannte Lenker fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

(zim) Am Montag, kurz vor 17.45 Uhr, fuhr Autolenker auf der Oberrütistrasse in Horw bergwärts. Im Bereich der Hürliweidallee prallte das Auto gegen eine Baustellenabschrankung, wie die Luzerner Polizei am Dienstag mitteilte. Der unbekannte Lenker liess die Abschrankung auf der Fahrbahn liegen und fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Beim Unfallfahrzeug handelt es sich laut Polizeiangaben um einen dunklen Mercedes. Das Auto dürfte an der rechten Fahrzeugfront beschädigt worden sein.

Zeugenaufruf der Luzerner Polizei

Die Luzerner Polizei sucht den unbekannten Lenker des dunklen Mercedes oder Personen, welche den Unfall beobachtet haben und Angaben zum gesuchten Fahrzeug machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 041 248 81 17 zu melden