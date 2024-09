So gross die Freude 2009 über das neue Feuerwehrgebäude war, so gross war zwei Jahre später der Ärger über die Bauabrechnung: Statt 3,9 Millionen kostete die Sanierung und Erweiterung 4,7 Millionen Franken. Der Gemeinderat musste sich im Einwohnerrat einiges anhören lassen. «Dass die Kosten derart aus dem Ruder gelaufen sind, ist für uns bedenklich und lässt auf einen unsorgfältig erstellten Bericht und Antrag sowie ein offensichtliches Versagen der Projektleitung schliessen», sagte etwa der Präsident der Geschäftsprüfungskommission, Alwin Larcher (SVP). Die damalige Gemeinderätin Susanne Heer (FDP) nahm zu den Vorwürfen nur äusserst knapp Stellung und begründete die Abweichungen in erster Linie mit der Teuerung. Mit dem Um- und Ausbau erhielt die Feuerwehr Horw zwei zusätzliche Abstellplätze für Fahrzeuge, einen Atemschutzraum, neue Garderoben und einen Theorieraum. Zudem wurde das Gebäude erdbebensicher gemacht. (hor)