Horw Gemeinde will Areal an Bank verkaufen – doch Einwohnerrat weist Geschäft zurück Zu tiefer Verkaufspreis, fehlende Ideen und Visionen: Der Einwohnerrat schickt den geplanten Grundstücksverkauf zurück an den Absender – und dies erst noch per Stichentscheid.

Für 230'000 Franken will die Gemeinde Horw ein 463 Quadratmeter grosses Grundstück neben der Raiffeisenbank derselben verkaufen. Grund: Die Bank will ihr Gebäude durch einen Neubau ersetzen. Weil ihr Areal nur 706 Quadratmeter misst, kämen ihr die zusätzlichen 463 Quadratmeter gelegen. Zumal sie das Areal heute schon per Dienstbarkeit als Parkplatz nutzen kann. Doch die Raiffeisen muss sich gedulden: Der Einwohnerrat liess am Donnerstagabend kein gutes Haar am entsprechenden Bericht und Antrag und hat diesen auf Antrag der Geschäftsprüfungskommission zurückgewiesen – knapp, mit 14 zu 13 Stimmen. Den Ausschlag gab Einwohnerratspräsident Stefan Maissen (FDP) – die Nein-Stimmen kamen von seiner Partei (bei einer Enthaltung) und von der L20.

Im Vordergrund der Parkplatz, links das heutige Raiffeisen-Gebäude, das durch einen Neubau ersetzt werden soll. Bild: hor

So sprach etwa Urs Rölli (FDP) von einem «äusserst unbefriedigenden» Bericht und Antrag: «Obwohl dem Gemeinderat die Absichten der Raiffeisenbank seit 2018 bekannt sind, war der Verkauf weder bei der Zentrumszone Ost noch beim Betriebs- und Gestaltungskonzept Ringstrasse je erwähnt.» Auch der Verkaufpreis an sich habe noch Potenzial nach oben. «Uns fehlen Ideen und Visionen – es gibt bessere Lösungen als die vorliegende», sagte er.

L20 sprach von einem «Spottpreis»

Ähnlich argumentierte Sofia Galbraith (L20): «Erst im November 2021 haben wir das Gestaltungskonzept Ringstrasse im Einwohnerrat behandelt, doch von diesem Verkauf war gar nicht die Rede.» Überhaupt seien viele Fragen ungeklärt. «Deshalb ist es aus planerischer Sicht verfrüht, dieses Grundstück einfach aus der Hand zu geben», sagte Galbraith und bezeichnete die 230'000 Franken als «Spottpreis». Lukas Bucher (L20) forderte ebenfalls einen «marktgerechteren Preis» und diesbezüglich das Einholen einer Zweitmeinung.

Dass der Bodenpreis nochmals verhandelt werden müsse, fand zwar auch Reto Eberhard (SVP), doch seine Partei war gegen die Rückweisung: «Damit sich die Raiffeisen weiterentwickeln kann, macht ein Verkauf Sinn.» Die wärmsten Worte für den Verkauf gab's von der Mitte/GLP-Fraktion. Finanzvorsteher Hans-Ruedi Jung (Mitte) trat während des Geschäfts aber in den Ausstand, da er im Verwaltungsrat der Bank sitzt. Bettina Beck-Bertschmann sagte im Namen der Mitte/GLP-Fraktion:

«Das Grundstück hat keinen strategischen Nutzen für die Gemeinde. Wer die Rückweisung unterstützt, ist gegen den Wirtschaftsstandort Horw.»

Dauerhafte Dienstbarkeit als Gegenleistung für Durchfahrtsrecht

In der Regel verkauft die Gemeinde Horw kein Bauland, sondern gibt es im Baurecht ab. Aber: «Vorliegend macht ein Verkauf Sinn, weil eine isolierte Überbauung des Grundstücks durch die Einwohnergemeinde aufgrund der Dienstbarkeit mit der Raiffeisenbank Horw nicht möglich ist», begründet der Gemeinderat im Bericht und Antrag.

Dazu muss man wissen: Die Raiffeisenbank hat 2002 im Rahmen der damaligen Ortskernplanung auf besagtem Gemeinde-Grundstück eine dauerhafte Dienstbarkeit für ihre Parkplätze dort erhalten. Dies als Gegenleistung für das Durchfahrtsrecht zugunsten des benachbarten Coop-Supermarkts über das Raiffeisenareal.

So argumentiert Gemeinderätin Astrid David Müller

Immobilien- und Sicherheitsvorsteherin Astrid David Müller (SVP) sagte denn auch: «Wegen der Dienstbarkeit kommt die Raiffeisenbank als einziger Käufer des Grundstücks in Frage.» Sie betonte, dass sich alle Beteiligten der sensiblen Lage des Grundstücks bewusst seien und sagte Dinge wie: «Ich bitte sie, das Geschäft sachlich und ohne Emotionen zu betrachten.»

Und der Verkaufspreis? Dieser gründe eben auf der aktuellen Nutzung als Parkplatz, gelegen in einer öffentlichen Zone. «Die heutige Situation ist für die Gemeinde und die Bank unbefriedigend – ein Verkauf würde eine Win-win-Situation bedeuten», sagte David. Zumal die Bank gemäss Kaufvertrag zur Realisation einer «qualitätsvollen Überbauung» verpflichtet sei. Allerlei Argumente zwar, doch genützt hat's nichts – der Gemeinderat muss in dieser Angelegenheit nochmals über die Bücher.