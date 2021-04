Horw Hochwasserschutz für den Dorfbach ist bewilligt Um Überschwemmungen zu vermeiden, soll der Horwer Dorfbach mehr Platz erhalten.

(bev) Der Luzerner Regierungsrat hat das Hochwasserschutzprojekt für den Horwer Dorfbach in der Höhe von 459'000 Franken bewilligt, wie er mitteilt. Der Dorfbach verursacht in Horw immer wieder Überschwemmungen. Das bewilligte Projekt sieht unter anderem eine verbesserte Einmündung des Kirchtobelbachs in den Dorfbach vor.

Der Kirchtobelbach soll neu in Strömungsrichtung eingeleitet werden, damit die Fliessgeschwindigkeit im Dorfbach nicht verlangsamt wird. Ausserdem wird die Sohle im Dorfbach an die neue Einmündung angepasst. Durch die Verlegung der Uferschutzmauer auf die Gewässerraumgrenze kann zudem eine Fläche geschaffen werden, die für die Offenlegung des Kirchtobelbaches sowie für eine ökologische Aufwertung des Dorfbaches genutzt werden kann.