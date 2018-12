Und plötzlich war der Öltank leer – Horw lässt seine Kindergärtler frieren Gerade einmal 15 Grad zeigte das Thermometer diese Woche im temporären Kindergarten und Schulhaus in der Villa Krämerstein an. Der Grund: Die Gemeinde Horw hat es versäumt, rechtzeitig Heizöl zu bestellen. Chiara Zgraggen

Im Spätsommer konnten die Kinder noch problemlos ohne Pullover im Schulzimmer in der Villa Krämerstein sitzen. Das ist diese Woche anders gewesen. (Bild: Roger Grütter, Horw, 20. August 2018)

«Es schneielet, es beielet, es got en chüele Wind. D Meitli leged d Händsche und Buebe laufed gschwind», heisst es in einem bekannten Schweizer Kinderlied. Die Horwer Kindergärtler und Schüler, welche in der Villa Krämerstein unterrichtet werden, konnten über jene Zeilen diese Woche wohl kaum lachen. Denn weil der Heizöl-Tank leer war, herrschten im Klassenzimmer gerade einmal noch Temperaturen von rund 15 Grad.

«Es hat in der Liegenschaft Krämerstein tatsächlich eine Versorgungspanne gegeben», sagt Christian Volken, Mediensprecher der Gemeinde Horw, auf Anfrage. Man habe am 10. Dezember festgestellt, dass Heizöl nachbestellt werden sollte. Dies sei sogleich erledigt worden. Nur: Nach sieben Tagen war der Tank leer, das Öl aber noch nicht eingetroffen. «Die Lieferfirma begründete die verzögerte Lieferung mit der grossen Menge an Bestellungen», so Volken.

Eltern wurden nicht informiert

Die Gemeinde beteuert, dass es ihr nicht darum ging, Geld zu sparen. Von der Bestellung bis zum letzten Tropfen sei eine Woche vergangen. «Die Verantwortlichen nahmen deshalb an, die Lieferung stehe unmittelbar bevor», so Volken. «Wir gingen davon aus, dass es eine Information der Eltern wegen eines kurzen Ausfalls nicht brauche.» Ebenfalls wegen der kurzen Zeit habe sich Horw nicht um eine Ersatzheizung bemüht. «Die Verzögerung der Auslieferung hat aber gezeigt, dass es doch Handlungsbedarf gegeben hätte.»

Die Eltern und die Kinder können nun aber aufatmen. Am Donnerstagnachmittag wurde das benötigte Heizöl geliefert.