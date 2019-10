Horw: Neue Skulptur, mehr grüne Gärten und ein vorläufiges Ja zu Nextbike An der Einwohnerratssitzung wurden diverse Postulate überwiesen. Stefan Dähler

Am neuen Bahnhof Horw soll wieder eine Skulptur errichtet werden. Dies, nachdem die Gemeinde im Frühling die 40-jährige Eisenskulptur des Hergiswiler Künstlers Ernst von Wyl (1930–2011) vom Bahnhof entfernen liess, wobei diese stark beschädigt wurde. Der Gemeinderat hat inzwischen bereits Kontakt mit dem Sohn des Künstlers, Philippe von Wyl, aufgenommen. Das gab er am Donnerstag im Einwohnerrat im Rahmen der Behandlung eines Postulats von Martin Eberli (L20) bekannt. Philippe von Wyl sei bereit, aus den Resten des alten Kunstwerks ein neues zu entwerfen.

Auf Horwer Gemeindegebiet sollen zudem künftig möglichst wenig Schottergärten stehen. Das hatte Lukas Bucher (L20) in einer Motion gefordert. Der Gemeinderat erklärte sich in der Einwohnerratssitzung bereit, den Vorstoss in abgeschwächter Form als Postulat entgegenzunehmen, was auch ohne Opposition geschah. Schottergärten seien schlecht für die Biodiversität, oft würde Gift eingesetzt, um Pflanzen am Wachsen zu hindern, argumentierte Bucher. Der Gemeinderat teilte diese Bedenken, will aber auf Aufklärung und weniger auf ein Verbot setzen. Ein solches hätte viel Kontrollaufwand zur Folge.

Derzeit können alle Horwer das Veloverleih-System Nextbike gratis nutzen. Die Anschubfinanzierung läuft Ende 2019 nun aus. Die Gemeinde will ihren Bewohnern den Dienst aber weiterhin gratis zur Verfügung stellen. Ein Betrag von 23000 Franken sei zu diesem Zweck bereits im Budgetentwurf eingestellt, gab der Gemeinderat im Einwohnerrat bekannt. Ein entsprechendes Postulat von Roger Eichmann (CVP) wurde oppositionslos überwiesen. Der Gemeinderat betonte aber, dass die Unterstützung für Nextbike nicht beliebig verlängert werden kann. Die Stadt Luzern plant, den Veloverleih öffentlich auszuschreiben (wir berichteten). Wird ein anderes System eingeführt, werde Horw wohl nachziehen müssen.