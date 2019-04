Horw soll den Klimanotstand ausrufen: Klimastreiks erreichen die Gemeindepolitik Klimanotstand, Null-Emissions-Politik: Diese Forderungen kommen nun auch in der Region Luzern auf den Tisch.

Robert Knobel

Demonstrierende Schülerinnen und Schüler vor dem Luzerner Regierungsgebäude. (Bild pd, 25. März 2019)

Die Klima-Schülerproteste gehen weiter: Auch am vergangenen Samstag riefen die Organisatoren wieder zu einer Demo in Luzern. Eine zentrale Forderung der Protestbewegung ist die Ausrufung des «Klimanotstandes». Was dies konkret bedeutet, bleibt zwar unklar. Doch die Idee dahinter ist: Wenn offiziell «Notstand» herrscht, muss alles getan werden, um die schlimmsten Auswirkungen abzuwenden – in diesem Fall also die Folgen der Klimaerwärmung.

Ziel: Netto-CO2-Emissionen bis 2030 auf Null

Grosse Metropolen wie London haben den Klimanotstand bereits ausgerufen, in der Schweiz folgte kürzlich Basel, und auch in Zürich hat der Kantonsrat einen entsprechenden Vorstoss an die Regierung überwiesen. In Horw hat die L20-Fraktion im Einwohnerrat eine Motion zur Ausrufung des Klimanotstands eingereicht. Neben der symbolischen Ausrufung des «Notstands» geht es der Partei vor allem darum, die Netto-CO2-Emissionen auf Gemeindegebiet bis 2030 auf Null zu reduzieren. Dies ist deutlich ambitionierter als die Vorgaben des Pariser Abkommens, welches dieses Null-Emissions-Ziel erst für die zweite Hälfte des Jahrhunderts vorsieht. Eine ähnliche Forderung wie in Horw kommt auch in der Stadt Luzern auf den Tisch – in Form von zwei dringlichen Motionen der GLP. Auch diese haben die Reduktion der Netto-Emissionen auf Null bis zum Jahr 2030 zum Ziel.

Doch wie sollen Gemeinden wie Horw oder Luzern dafür sorgen, dass CO2-Emissionen entweder ganz vermieden oder zumindest kompensiert werden können? In der Stadt Luzern soll das Ziel gemäss GLP im städtischen Energiereglement festgeschrieben werden. In Horw fordert die L20 vom Gemeinderat, in einem Planungsbericht aufzuzeigen, mit welchen Massnahmen die CO2-Emissionen reduziert werden können.