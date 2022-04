Horw-Vierwaldstättersee Bis 500 Kilogramm Fleisch: Neuer Seebad-Pächter ist berühmt für seinen XXL-Smoker Mit Pulled-Pork-Burgern und Schweinsbrustspitzen will Beat Hafner ab 30. April die Badigäste kulinarisch beglücken. Zudem plant er abends eine offene Bühne für Bands und junge Musiktalente.

Das der Gemeinde Horw gehörende Seebad in der Nähe der Sportanlage Seefeld hat einen neuen Pächter: Er heisst Beat Hafner, kommt aus Oberdorf NW und ist weitherum bekannt für seinen selbst gebauten Oklahoma Grill 1000. Im 1800 Kilogramm schweren XXL-Smoker kann der 51-Jährige laut eigenen Angaben bis zu 500 Kilogramm Fleisch gleichzeitig «bei optimaler Kerntemperatur» brutzeln.

Dies widerspiegelt sich auf der Speisekarte: Neben Badiklassikern wie Pommes frites oder Chicken-Nuggets sind auch Hafners Smoker-Spezialitäten wie Costine und Pulled-Pork-Burger aufgeführt – zu Deutsch Schweinsbrustspitzen und Burger aus gezupftem Schweinefleisch. Von Letzterem gibt es zudem eine Veggie-Variante. Den XXL-Smoker wird Hafner aber nur zu besonderen Anlässen am See aufstellen. Weil: Das Fleisch räuchert, portioniert und vakuumiert er jeweils in grösseren Mengen im Voraus, oft an Events.

Beat Hafner zeigt seinen XXL-Smoker im Seebad Horw. Bild: Dominik Wunderli (Horw, 30. März 2022)

Auch Take-away beim Bahnhof Horw ist geplant

Catering an Events ist denn auch der Tätigkeitsbereich von Hafner. Mit seinem Smoker war er Stammgast an verschiedenen Anlässen – von Firmenjubiläen über Weihnachtsessen bis zum Eidgenössischen Schwingfest. Doch dann kam die Pandemie. Deshalb suchte er nach Alternativen, «um unser beliebtes Barbecue weiterhin unter die Leute zu bringen». Fündig wurde Hafner an der Horwer Ebenaustrasse, in der Nähe des Bahnhofs. Im Sommer 2021 reichte er das Baugesuch für einen Take-away ein. Eine Einsprache verzögerte das Vorhaben. Inzwischen ist das Projekt auf gutem Weg – eröffnet werden soll dieser Betrieb aber erst im September, wenn die Badisaison vorbei ist.

Dass er sich zusätzlich für das Horwer Seebad beworben habe, sei ebenfalls Corona geschuldet. Die Pacht bedeute für ihn ein weiteres sicheres Standbein. Einigermassen zumindest, denn grundsätzlich ist eine Badi stark vom Sonnenschein abhängig. Wobei Hafner da entgegnet:

«Unser Restaurant wird bei jedem Wetter geöffnet sein und es gibt montags bis freitags ein Mittagsmenu.»

Damit die Badigäste nicht nur etwas Gutes in den Magen erhalten, sondern auch auf die Ohren kriegen, plant Hafner jeweils donnerstags, freitags und samstags am Abend eine quasi offene Bühne für Musikformationen, Bands und «junge Talente», wie er ausdrücklich betont. «Gage gibt’s keine, dafür gratis Verpflegung und die Bands dürfen ein Kollekten-Kässeli aufstellen.» Von volkstümlich bis E-Gitarre sei vieles möglich. Selbstverständlich soll es nicht zu laut sein und höchstens bis 22 Uhr dauern – man will ja die Nachbarn nicht vergraulen.

Costine von Hafners XXL-Smoker. Bild: PD

Hafner selber wird im Seebad nur punktuell Präsenz markieren, da er mit seinem XXL-Smoker wieder vermehrt auf Events unterwegs ist. Für das Wohl der Badigäste werden mehrere Mitarbeitende sorgen – darunter eine Badmeisterin im 100-Prozent-Pensum. Teilzeitstellen für eine weitere Badmeisterin oder einen Badmeister sowie für diverse Events sind laut Hafner noch offen, «Interessenten dürfen sich gerne melden». Die Restauranteröffnung ist am 30. April und das grosse Fest zum Badisaisonstart findet am 14. Mai statt. An Letzterem wird der XXL-Smoker laut Hafner garantiert vor Ort am See eingeheizt – er sagt:

«Denn gämmer Gas!»