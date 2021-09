Horw Zu Fuss einkaufen statt mit dem Auto: Stiftung startet Aktionswoche In Horw werden vergünstigte Einkaufstrolleys verkauft und die Vorteile des Fussverkehrs betont. Es handelt sich um ein Projekt der Albert Koechlin Stiftung.

Die Albert Koechlin Stiftung mit Sitz in Luzern startet die Aktion «clever unterwegs im Fussverkehr». Ziel ist, dass weniger Leute mit dem Auto einkaufen und stattdessen zu Fuss gehen. Die erste Aktionswoche findet ab Samstag in Horw statt, wie die Stiftung mitteilt.

Auf dem Gemeindehausplatz können Horwerinnen und Horwer vergünstigt einen Einkaufstrolley kaufen: für 35 statt 350 Franken. Oft werde beim Einkaufen argumentiert, die Menge wäre zu gross oder zu schwer, um zu Fuss zu gehen. Einkaufstrolleys jedoch stellten eine Alternative dar, so die Stiftung. Hergestellt werden diese von der Urner Manufaktur KoKoTé. Es handle sich um ein Arbeits- und Integrationsprojekt für Flüchtlinge. Der Trolley könne auch als Rucksack getragen oder mit Kupplung am Velo eingesetzt werden. Teil der Aktionswoche ist auch eine Ausstellung auf dem Gemeindehausplatz. Diese zeige die Vorteile des Fussverkehrs auf, so die Stiftung.

So sehen die Einkaufstrolleys aus, die vergünstigt verkauft werden. Bild: Albert Koechlin Stiftung

Für künftige Aktionswochen in den nächsten Jahren sucht die Stiftung nun noch weitere Gemeinden in den Kantonen Luzern, Schwyz, Nidwalden, Obwalden und Uri, die mitmachen wollen. Maximal zehn Gemeinden könnten berücksichtigt werden. Die Aktionswoche wird finanziell von der Stiftung getragen. Unter www.cleverunterwegs.ch/horw gibt es weitere Informationen. (std)