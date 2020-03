Linksrutsch im Horwer Einwohnerrat: L20 ist nun grösste Fraktion und GLP zieht neu ein Die Horwer L20 stellt im Horwer Parlament neu 10 Sitze, die GLP zieht mit gleich zwei Einwohnerräten erstmals ein. Derweil verlieren alle anderen Parteien Sitze.

Im 30-köpfigen Horwer Einwohnerrat verschieben sich die Verhältnisse nach links: Die L20 ist mit zehn Sitzen (plus zwei) künftig die grösste Fraktion. Neu in den Einwohnerrat zieht zudem die GLP mit zwei Sitzen ein. Federn lassen müssen dafür die Mitte und die bürgerlichen Parteien: Die CVP hat neu sieben Sitze (minus 2), die FDP 6 (minus 1) und die SVP deren 5 (minus 1). Dies teilte die Gemeinde Horw am Sonntag mit.

Horw – Sitzverteilung im Einwohnerrat 30 Sitze L20 10 Sitze +2 GLP 2 Sitze +2 CVP 7 Sitze –2 FDP 6 Sitze –1 SVP 5 Sitze –1

In der L20-Fraktion gewählt sind Rita Wyss (bisher), Jonas Heeb (bisher), Charlotte Schwegler (bisher), Lukas Bucher (bisher), Noel Schemm (bisher), Martin Eberli (bisher), Urs Steiger (neu), Philipp Peter (neu), Larissa Lehner (neu) und Tamino Müller (neu).

Von der GLP gewählt sind André Fallet und Pius Barmet (beide neu).

In der SVP-Fraktion gewählt sind Astrid David Müller (neu), Reto Eberhard (bisher), Reto von Glutz (bisher), Fabian Pabst (bisher) und Hans Stampfli (bisher). Abgewählt sind Antonio Simoes und Jörg Conrad.

In der CVP-Fraktion gewählt sind Andrea Hocher (bisher), Roger Eichmann (bisher), Toni Portmann (bisher), Ivan Studer (bisher), Leo Camenzind (bisher), Daniela Luthiger (neu), Bettina Beck Bertschmann (bisher). Abgewählt ist Markus Bider.

In der FDP-Fraktion gewählt sind Jürg Biese (bisher), Ruth Strässle (bisher), Francesca Schoch (bisher), Urs Rölli (bisher), Stefan Maissen (bisher) und Yvonne Lindegger (neu). Abgewählt sind Ueli Nussbaum und Adrian Schmid.

Die 30 gewählten Einwohnerräte in Horw:

30 Bilder 30 Bilder Astrid David Müller (SVP)

Die gewählten und nicht gewählten Gemeinderats-Kandidaten: