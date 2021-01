Höchste Horwerin: «Wir können inzwischen zwar Agglomeration – aber doch nicht ganz» Zu wenig Grünräume und öffentliche Infrastrukturen: In Luzern-Süd gibt's Verbesserungspotenzial. Auch deshalb müsse der Austausch zwischen den grossen Agglo-Gemeinden intensiviert werden, findet Rita Wyss (L20).

Exklusiv für Abonnenten

Wo verläuft eigentlich die Grenze zwischen Luzern und Horw? Das Biregg-Quartier beispielsweise scheint auf den ersten Blick zur Stadt zu gehören. Dabei liegt der grösste Teil davon auf Horwer Boden. Ähnlich verhält es sich beim Horwer Stutz-Quartier, das im Prinzip eine Fortsetzung des Stadtluzerner Matthof-Quartiers ist. Kommt dazu: Diese beiden Horwer Ortsteile zählen zum städtischen Postleitzahlkreis 6005.

Die Horwer Einwohnerratspräsidentin Rita Wyss bei der Bus-Endhaltestelle Biregghof. Diese liegt als einzige der Linie 7 auf Horwer und nicht Stadtluzerner Boden. Bild: Pius Amrein (Horw, 20. Juni 2020)

«Gerade Neuzugezogene auf Horwer Seite erfahren die Zugehörigkeit manchmal erst, wenn sie sich fälschlicherweise in der Stadt anmelden», sagte die Horwer Einwohnerratspräsidentin Rita Wyss (L20) kürzlich in einer Rede im Luzerner Stadtparlament. Sie sprach über die politische Beziehung zwischen der Stadt Luzern und den Agglomerations-Gemeinden. Dies auf Einladung des höchsten Stadtluzerners, Albert Schwarzenbach (CVP); im Rahmen seines Präsidialjahrmottos «Blick über den Tellerrand».



«Luzern Plus» sei für die Meisten fremd geblieben



Die von Wyss erwähnten Beispiele zeigen vor allem eines: Grenzen verwischen. Und das nicht erst in jüngster Zeit, denn die erwähnten Quartiere sind bereits vor Jahrzehnten entstanden. Doch so sehr die Agglomeration auch zusammengewachsen ist und so erfolgreich regionale Verbände und Konferenzen wie beispielsweise der Verkehrsverbund oder der Entsorgungsverband Real seit langer Zeit funktionieren, ist ein generell strukturierter Austausch zwischen den Gemeinden laut Wyss nicht spürbar.

Daran ändere auch der Gemeindeverband Luzern Plus wenig. «Dieser hat zwar zur näheren Zusammenarbeit geführt, ist aber aufgrund der Organisationsstruktur für die Meisten fremd geblieben», so Wyss. Oder anders gesagt: «Wir können inzwischen Agglomeration – aber doch nicht ganz.» Das zeige sich etwa am Planungsgebiet Luzern Süd, zu dem auch Horw gehört. Weil Stadt- und Gemeinderäte sich laut Wyss «vermutlich aufgrund der peripheren Lage» zu wenig eingebracht hätten, sind öffentliche Infrastrukturen und Grünräume Mangelware. Und die Parlamente hätten ohnehin kaum etwas dazu sagen können. Immerhin: Bei der geplanten Pilatus-Arena schauen die (Krienser) Behörden nun genauer hin. Trotzdem findet Wyss:

«Hier gilt es sicher die Lehren zu ziehen und strukturell nachzubessern.»

Der einmalige Besuch im Nachbarparlament sei zwar ein notwendiger, nicht aber ausreichender Schritt. Sie denkt an einen gemeinsamen Dialog bis auf Stufe Bebauungsplan hinunter: «Dabei sollen alle Gemeinden im betroffenen Gebiet verbindlich einbezogen werden.» Die Baubewilligung erteile dann die Standortgemeinde.

Blumen für die Stadt

Denn letztlich seien die Gemeinden zusammen verantwortlich «für eine städtebaulich hochstehende Siedlungsstruktur mit überzeugenden Frei- und Grünraumkonzepten, um eine hohe Lebensqualität zu ermöglichen.» Als «vorbildliches», gemeindeübergreifendes Beispiel nennt sie – und hier gibt's Blumen in Richtung Stadt – die Umnutzung und Renaturierung des ehemaligen Waffenplatzes auf der Luzerner Allmend. «Ein wunderschönes Erholungs- und Naturgebiet», so Wyss, notabene zu grossen Teilen auf Horwer Boden.

Bild: Roger Grütter (Horw, 6. November 2018)

Davon könne die Gemeinde Horw lernen etwa bei der Umsetzung des Entwicklungsprojekts «Horw See». Es ist ein Teilprojekt von Luzern Süd und umfasst die Neugestaltung des Seeufers und der angrenzenden Quartiere. Dabei gilt es, die zahlreichen Nutzungsansprüche aufeinander abzustimmen, denn in diesem Perimeter treffen das national geschützte Steinbachried, Sportanlagen, Seebad, Wohnsiedlungen und Gewerbe aufeinander. Wyss ist überzeugt:

«Wenn es gelingt, diese Aufgabe gut zu lösen, dann wird dieses Gebiet längerfristig zu einem Gewinn für die gesamte Agglomeration.»