Horwer Gemeinderat verteilt die Departemente neu

Horw: Nur Röösli (L20) gewählt – Imfeld (SVP) muss in den zweiten Wahlgang

Überraschung bei der Ersatzwahl in den Horwer Gemeinderat: Claudia Röösli verteidigt den Sitz ihrer L20 mit einem Glanzresultat. Oliver Imfeld von der SVP hingegen muss in den zweiten Wahlgang. Denn die FDP tritt ebenfalls nochmals an – aus gutem Grund.