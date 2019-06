Hotel Eden Roc Das Hotel Eden Roc in Ascona ist bereits mehrfach als bestes Ferienhotel der Schweiz ausgezeichnet worden. Es erwarten Sie Kulinarik auf höchstem Niveau, paradiesische Ruhe und ein privater Badestrand.

AboPass-Angebot

• 3 Übernachtungen im Doppelzimmer mit Bergsicht oder Morgensonne

• Zusätzliches Frühstück am Anreisetag bei Frühanreise

• «Eden Roc»-Frühstücksbuffet

• Resort Dine around

• Minibar

• Spa-Voucher im Wert von Fr. 100.– pro Person

• freier Zugang zum «Eden Roc»-Spa

• einmal Kaffee und Kuchen im Ristorante Carcani auf der Piazza

• kostenfreies WLAN

• Ticino-Ticket

• kostenfreier Fahrrad-, Vespa- und Kajakverleih

• kostenfreier Aussenparkplatz oder Shuttle vom/zum Bahnhof Locarno



Preise pro Person (zzgl. Kurtaxe)

• Doppelzimmer Fr. 960.– statt Fr. 1520.–

• Einzelzimmer Fr. 1150.– statt Fr. 2110.–



Gültigkeit

Vom 17. März bis 17. Mai 2019 (letzter Abreisetag) und vom 29. September bis 24. Dezember 2019 (letzter Abreisetag). Buchung nicht möglich an verlängerten Wochenenden über Ostern und Allerheiligen.



Information und Reservation

Anfragen und Buchungen mit der AboPass-Nummer unter: Hotel Eden Roc

6612 Ascona

Telefon 091 785 71 71

info@edenroc.ch