Hotellerie Die Pension Villa Maria in Luzern wird wieder eröffnet Das kleine Hotel an der Haldenstrasse wird von denselben Gastgebern geführt wie das «Beau Séjour».

Die Pension Villa Maria an der Luzerner Haldenstrasse öffnet wieder. Das kleine Hotel, das seit Juli 2020 geschlossen ist und neue Besitzer hat, wird von Manuel Berger und Walter «Willy» Willimann übernommen. Die Beiden betreiben bereits das Hotel Beau Séjour in unmittelbarer Nähe. Kürzlich ist der Vertrag mit den Besitzern Ioannis Koutsas und Despina Apostolakou unterzeichnet worden, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Eröffnung ist im Juni geplant.

Walter Willimann, Ioannis Koutsas, Despina Apostolakou und Manuel Berger (von links), fotografiert im Kunst-Salon des Hotels Beau Séjour. Bild: PD

Derzeit wird das 1950 erbaute Haus umgebaut. Künftig bietet es Platz für acht Hotelzimmer und Suiten. Anders als das «Beau Séjour» wird die «Villa Maria» ausschliesslich für Hotelgäste zugänglich sein, es gibt keine öffentliche Bar. Die Website befindet noch sich im Aufbau. Bezüglich Positionierung und Gestaltung arbeiten Berger und Willimann wie schon beim «Beau Séjour» mit Künstlerin Nina Staehli und Designer Daniel Hunziker zusammen. Bereits gesetzt sei der Slogan «la grande bellezza», der das Erscheinungsbild mitprägen wird. Der Look der Zimmer wird mit folgenden Schlagworten beschrieben: «Murano-Lampen, Nierentische und ein von den 50er-Jahren inspiriertes Design kombiniert mit zeitgenössischer Kunst.»