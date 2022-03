HOTElLERIE Im neuen Vitznauer Hotel «Das Morgen» serviert der Roboter das Essen Digitalisierung, Robotik und ein individualisierter Gästeservice, der auf neurowissenschaftlichen Erkenntnissen basiert: Das neue Vitznauer Hotel «Das Morgen» will Besucher anlocken, die offen für neue Erlebnisse sind.

Geschäftsführer Markus Arnold demonstriert, wie ein Roboter das Essen direkt an den Tisch serviert. Bild: Dominik Wunderli (Vitznau, 18. März 2022)

Das Neuro Campus Hotel «Das Morgen» will mit seinen neuartigen Ansätzen in den Bereichen der Technologie und Ernährung neue Ansätze in der Zentralschweizer Hotellerie setzen. Das Themenhotel mit 54 Zimmern und 182 Betten widmet sich der Neurogastronomie: Mittels neusten digitalen Automatisierungsprozessen soll Gästen ein «höchstindividualisiertes Erlebnis» geboten werden. Wer im «Das Morgen» residiert, kann in einer Webapplikation ein persönliches Profil anlegen. So werden Daten gesammelt, damit das kulinarische Angebot optimal auf die Bedürfnisse des Gastes ausgelegt werden kann. Getränke und Speisen, die nicht dessen Wünschen entsprechen, werden in der jeweils individualisierten Speisekarte beispielsweise hinten angestellt.

Legt man ein Profil an, werden die Daten gespeichert und für den nächsten Besuch festgehalten. «So kann das Erlebnis bei jedem weiteren Besuch noch besser auf den jeweiligen Gast angepasst werden», erklärt Markus Arnold, Geschäftsführer der Neuro Culinary Center AG (NCC). Mit der NCC will Arnold gleichsam ein internationales Kompetenzzentrum in Vitznau für personalisierte Ernährung schaffen. Der Datenschutz sei dabei aber gewährleistet, betont Arnold.

Der Hotelschlüssel auf dem Handy

Auch die Prozessoptimierung ist ein Fokus des neuen Hotels. Mit dem Benutzerprofil erhalten Gäste nicht nur individualisierte Empfehlungen, sondern können auch Tische reservieren, bestellen und bezahlen. Eine klassische Rezeption gibt es ebenfalls nicht – der Gast checkt einfach via Smartphone ein. Dort gespeichert ist dann auch gleich der Zimmerschlüssel.

Doch nicht nur die Digitalisierung soll im «Das Morgen» alles einfacher machen, auch Roboter sorgen für mehr Effizienz. Die beiden Gastroroboter «Vitzi» und «Telli» – Namensgeber sind die Schülerinnen und Schüler der ersten und zweiten Klasse in Vitznau – fahren munter in den Hotel-Restaurants umher und können nicht nur Bestellungen servieren und Geschirr abräumen, sondern auch Gäste begrüssen und informieren. Auch im sonstigen Hotelbetrieb sollen sie beim Automatisierungsprozess helfen. Dadurch, dass repetitive Prozesse von den Robotern übernommen werden, soll dem Sercivepersonal wieder mehr Zeit für die persönliche Interaktion mit den Gästen bleiben.

«Es ist eine einzigartige Symbiose aus individualisierter Gastronomie und automatisierter Hotellerie»,

sagt Tim Moitzi, Resident Manager des «Das Morgen». Auf eine Kategorisierung verzichte man dabei vorerst, qualitativ sei man aber gut im Vier-Sterne-Bereich.

Jedes Hotelzimmer ist nach einem bestimmten Thema gestaltet. Bild: Dominik Wunderli (Vitznau, 18. März 2022)

Gestern, heute und morgen

Das Neuro Campus Hotel ist in vier Gastzonen gegliedert. Im Erdgeschoss finden sich die Restaurants «Gestern», «Heute» und «Morgen», wobei diese räumlich nicht voneinander getrennt sind. Das «Gestern» wird am Samstag in Betrieb genommen und soll ein «heimeliges» Ambiente vermitteln: Hier treffen die lokale und die klassische Küche aufeinander. Im «Heute» gilt das Prinzip «Jedem Gast sein Gusto», was sowohl die Feingestaltung der Bestellung als auch die Nutzung der Räumlichkeiten nach individuellen Bedürfnissen betrifft. Dieses Restaurant öffnet zusammen mit dem Hotel am Montag seine Türen. Im «Morgen», dessen Eröffnung an Ostern folgt, wird laufend an der Gastronomie der Zukunft geforscht. Hier gibt es die erwähnte personalisierte Speiseempfehlung via Smartphone und App. Und die sogenannte «Dinner Experience», wie Arnold erklärt:

«Sie ist ein Erlebnis- und Selbstentdeckungsabend, die dem Gast die Neurogastronomie und personalisierte Ernährung näherbringt. Ergänzt mit Wissen und Überraschungen lernt der Gast den Wert vom bewussten, genussvollen und wohltuenden Essen kennen.»

Fünf Stöcke über dem «Gestern», «Heute» und «Morgen» können Gäste auf dem Dach, dem «Rooftop», Drinks, kleine Speisen und vor allem die Aussicht auf das See- und Bergpanorama geniessen. Dazwischen befinden sich die 54 Hotelzimmer, die in hellen bis Weisstönen gehalten sind. Jedes Zimmer hat dabei sein eigenes Thema und ist mit Zitaten von historischen Persönlichkeiten versehen. Arnold: «Der Gast wird so auf eine Reise in die vernetzte Welt der Neurowissenschaften, Kulinarik und Musik mitgenommen.»

Im Neuro Campus Hotel «Das Morgen» in Vitznau werden Zimmer und Menüpläne mit Hilfe von Technologie individuell auf den Gast abgestimmt. Quelle: Tele 1

Neues musikalisches Stipendienprogramm

Apropos Musik: Im Nebengebäude des Hotels entsteht gerade ein neuer Kammermusik- und Multimediasaal, der Teil der «Neuro Music Academy» werden soll. Diese will mit der Kammermusik Akademie Vitznau ein Stipendienprogramm initiieren, das schon im Oktober starten soll. Sechs junge Musikerinnen und Musiker sollen pro Jahrgang ihre Fähigkeiten mithilfe der neusten Erkenntnisse der Neurowissenschaft verbessern. Zudem befindet sich im Hotelgebäude eine sogenannte «Musikita», in der Kleinkindern die Musik spielerisch nähergebracht werden soll.