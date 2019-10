Hochschule Luzern erhöht Parkplatz-Tarife auf dem Campus Horw Neu zahlen Autofahrer 1 Franken pro Stunde für das Parkieren bei der HSLU in Horw – statt wie bisher 50 Rappen. Die Gebührenerhöhung ist eine Folge des Mobilitätskonzepts der Hochschule. Beatrice Vogel

Die Hochschule Luzern – Technik & Architektur am Standort Horw hat die Gebühren für ihre Parkplätze erhöht, wie Studierende unserer Zeitung meldeten. Neu kostet ein Parkplatz 1 Franken pro Stunde ab einer Parkzeit von 30 Minuten, früher lag die Gebühr bei 50 Rappen pro Stunde. Die neuen Tarife gelten seit 1. September. Für Kurzparkierer, die ihr Auto für weniger als 30 Minuten abstellen, ist der Parkplatz weiterhin kostenlos.

Die Tarife seien in Abstimmung mit der Gemeinde Horw festgelegt worden und orientieren sich an den ortsüblichen Preisen, heisst es bei der HSLU auf Anfrage. Betroffen von der Gebührenerhöhung sind neben Besuchern auch Mitarbeiter und Studierende, die keine Semester-Parkkarte besitzen. Der Preis für so eine Parkkarte liegt für Studenten unverändert bei 250 Franken, für Mitarbeiter bei 200 Franken (Pensum unter 50 Prozent) respektive 300 Franken (Pensum über 50 Prozent).

Förderung alternativer Mobilitätsformen

Grund für die Anpassung der Parkplatztarife ist laut Martin Zimmermann, Projektleiter Unternehmenskommunikation bei der HSLU, das Mobilitätskonzept der Hochschule. «Das Konzept sieht vor, Alternativen zur individuellen Anreise per Auto zu fördern», sagt er. Neben der Erhöhung der Parkplatz-Gebühren gehören dazu etwa Ladestationen für E-Bikes auf dem Campus Horw, die derzeit installiert werden. Die Förderung von Fahrgemeinschaften unter den Studierenden oder der verstärkte Einsatz von Telefonkonferenzen seien weitere Massnahmen, so Zimmermann.