Ab kommender Woche müssen Hunde im Wald an der Leine geführt werden

In den Luzerner Wäldern und Gebieten am Waldrand gilt vom 1. April bis 31. Juli Leinenpflicht sowie in Naturschutz- und Wildtiergebieten ganzjährig. Es werden Kontrollen durchgeführt und Missachtungen gebüsst.