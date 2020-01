Die Hundefreilaufzone auf der Allmend erhält ein Wegnetz und Sitzplätze am Schatten

Fragt man sich bei den Hundehaltern auf der Allmend um, so kritisieren die meisten vor allem eines: Die Leinenpflicht auf dem sogenannten Rundweg. Mit letzterem ist ein Wegnetz gemeint, das in einem grossen Bogen rund um die Hundefreilaufzone führt und von vielen Hundehaltern genutzt wird – unter anderem via Damm- und Schäferweg. «Dass man hier den Hund an die Leine nehmen muss, ist ein Witz», sagt eine Hundehalterin. «Eine saubere Umsetzung würde vermutlich nur mit einem Zaun als klare Abgrenzung funktionieren.» Eine andere Hundehalterin hat ebenfalls wenig Verständnis für die Leinenpflicht auf diesem Rundweg, «zumal es bislang ja auch gut funktioniert hat.» Alle sind sich aber einig, dass die Hundewiese grundsätzlich ein Gewinn ist – für die Hundehalter als Treffpunkt, und für die Vierbeiner sowieso. «Die Hunde können endlich mal mit anderen Hunden ausgelassen spielen und dürfen einfach Hund sein», sagt eine weitere Hundehalterin. «Kindern mögen ja auch nicht nur im Zimmer hocken, die wollen auch mal ausgelassen toben dürfen.» Eine Frau kritisiert allerdings, dass gewisse Hundehalter ihre Tiere in der Erde graben lassen. «Die Folge davon sind Löcher, ja ganze Gräben – das ist gefährlich», sagt die Frau. «Und dass die Beschilderungen beschädigt wurden, ist unhaltbar.»