«Ich meinti» Die Welt im digitalen Briefkasten Mit einem Knopfdruck hat sich Kolumnistin Ruth Koch eine einseitige Brieffreundschaft eingebrockt. Jetzt erhält sie viele mehr oder weniger nützliche Tipps – und gerät ins Grübeln. Ruth Koch

Sie schickt mir regelmässig Post – eigentlich täglich. Sie unterschreibt ihre E-Mails mit Eva Freund und hat immer ein Schnäppchen speziell für mich parat. Eva Freund meint es immer gut. Mal bietet sie mir für wenig Geld ein Platzsparwunder an, weil man ja immer zu wenig Stauraum hat für die vielen Dinge, die man so besitzt. Wenn ich dieses Wunder bestelle, bekomme ich gleich noch vier Vorratsgläser gratis dazu, die man im Platzsparwunder verstauen kann. Am nächsten Tag preist sie ein tragbares Dampfbad an, das ebenso als Sauna funktioniert. Eine Art Zelt, das man anzieht, dann einheizt. Dieses verspreche ein wahres Verwöhnerlebnis für zu Hause, schreibt Eva. Schon die Römer und Griechen hätten gewusst, was gut für sie sei.

Kolumnistin Ruth Koch aus Kerns. PD

Diese einseitige Brieffreundschaft habe ich mir selbst eingebrockt. Bei einer Online-Bestellung akzeptierte ich versehentlich, dass mich das Versandhaus laufend über den letzten Schrei und die tollen Sonderangebote informiert. Deshalb kann ich Eva Freund keinen Vorwurf machen. Auch nicht, weil sie nie mit hilfreichen Tipps geizt. So schrieb sie kürzlich: «Machen Sie sich jetzt fit für den Frühling.» Meinen neuen Personal Trainer hätten sie ins Haus geliefert. Er sei blitzschnell startklar, das Schlafzimmer verwandle sich ruckzuck in ein Fitnessstudio. Und das Wichtigste: Der Personal Trainer lasse sich platzsparend zusammenklappen und wegräumen. Die Rede ist von einem Laufband, belastbar bis 150 kg Körpergewicht. «Ran an die Traumfigur!», ermunterte mich die gute Frau Freund.

So weit, so gut. Bestellt habe ich trotzdem nicht. Ebenfalls nicht die thermoelektrische Kühltasche mit Trolley-Funktion. Ferner verzichtete ich auf den vertikalen Wandgarten, immergrün, originell sowie praktisch unendlich erweiterbar. Deko-Pflanzen, die weder Licht noch Wasser brauchen und trotzdem wie echt wirken. Sogar die beheizbare Outdoorjacke mit USB-Anschluss wollte ich partout nicht. Apropos warme Kleider: Ich erhalte auch andere Nachrichten in meinen digitalen Briefkasten. Zum Beispiel von einem internationalen Kinderhilfswerk. In Afghanistan sind Familien auf der Flucht. Kinder übernachten bei Minustemperaturen draussen. Manche in Zelten, manche unter Plastikblachen. Es fehlt an allem: Decken, Winterkleider, Lebensmittel, vor allem aber an einem warmen und sicheren Zuhause.

Etwa zur selben Zeit erfahre ich aus dem Newsletter einer grossen Wirtschaftszeitung, dass der Einbruch der Meta-Aktie den Marktbeobachtern Sorgenfalten auf die Stirn treibt. Die Aktie sei um 26,4 Prozent an Wert gefallen, was einer verlorenen Marktkapitalisierung von 252 Milliarden Dollar entspricht. Irritiert frage ich mich: Was sind unsere Konsumgelüste oder die Sorgenfalten auf der Stirn der Marktbeobachter im Vergleich zum Überlebenskampf eines afghanischen Kindes?

In meinem digitalen Briefkasten prallen täglich gegensätzliche Welten aufeinander. Das bringt mich ins Grübeln und bereitet mir Kopfzerbrechen. Vielleicht sollte ich doch den einen oder anderen Newsletter blockieren – obwohl dies die wahren Probleme nicht löst. Ich meinti, ich fange mal bei Eva Freund mit ihren Schnäppchen an.