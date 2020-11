IG Bahnhofstrasse sagt ihre Fasnacht «schweren Herzens» ab Sie ist während der Lozärner Fasnacht bekannt für ihre Partystimmung und die vielen Wagen: Die Bahnhofstrasse. Doch nächstes Jahr wird wegen der Pandemie ausgesetzt - und zwar komplett.

(hor) «Jetzt braucht’s ein klares Signal von allen Fasnachtsoberen» – dies forderte unsere Zeitung am Montag in einem Kommentar. Dabei geht es um die Absage der Fasnacht in der Stadt Luzern nächstes Jahr. Zumindest die IG Bahnhofstrasse, ein Zusammenzug diverser Fasnachtsgruppierungen, sendete dieses Signal bereits aus. An ihrer GV vom 16. Oktober hat die IG «schweren Herzens», aber einstimmig, «und als erste Stadtluzerner Fasnachtsorganisation» beschlossen, auf die Fasnacht 2021 komplett zu verzichten. Dies teilt Vizepräsident Markus Walther mit. Die erforderlichen strengen Schutzmassnahmen könnten auf der Bahnhofstrasse nicht erfüllt werden - hier eine Aufnahme von 2019:

Bild: Manuela Jans-Koch (28. Februar 2019)

Und noch etwas schreibt die IG: «Eine ‹Fasnacht light› mit vielen Auflagen widerspricht unserer Philosophie!»

Das Lozärner Fasnachtskomitee (LFK), die grossen Zünfte und die Vereinigten haben zwar ihre grossen Anlässe ebenfalls schon abgesagt. Doch bislang hält sich bei ihnen das Wording, wonach eine Fasnacht in anderer, massiv reduzierter Form irgendwie noch stattfinden könne. Vergangene Woche hat die Stadt Luzern allerdings im Anschluss an einen Runden Tisch mit den grossen Fasnachtsorganisationen bekanntgegeben, dass für sie eine Fasnacht nächstes Jahr gar nicht infrage komme. Seither ist den grossen Organisationen zwar klar, dass selbst eine Fasnacht light kaum möglich sein wird, mit offiziellen Statements warten sie aber noch zu. Zuerst wolle man sich intern besprechen.