IG kritisiert Sparpolitik für Emmer Kunstraum Akku

Die Stiftung, die die Akku Kunstplattform in Emmen trägt, wird von Kulturschaffenden für ihre Sparpolitik kritisiert. Der Kunstraum könnte nachhaltig geschädigt werde, schreiben die in der IG Akku organisierten Kunstschaffenden in einem offenen Brief.