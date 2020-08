Um Clubs und Bars zu schützen: IG Kultur Luzern erstellt Forderungskatalog zuhanden der Luzerner Regierung In Luzerner Clubs und Bars sind nur 100 Gäste zugelassen. Nun fordert die IG Kultur Luzern in Zusammenarbeit mit Safer Clubbing von der Luzerner Regierung Massnahmen, um die Existenzen von Kultur- und Barbetrieben zu sichern.

Patent Ochsner trat im letzten Dezember im Konzerthaus Schüür auf. Bild: Jakob Ineichen (7. Dezember 2019)

(jvf) Am 15. Juli hat der Luzerner Regierungsrat entschieden, dass in Clubs und Bars nur noch 100 Gäste gleichzeitig zugelassen werden. In einer Mitteilung machen die IG Kultur Luzern und Safer Clubbing – das Gütesiegel für Clubs, Bars und Eventlocations – nun auf die damit einhergehenden Probleme von Barbetrieben, Nachtkulturunternehmen, der Veranstaltungstechnikbranche und Akteuren verschiedener Kulturszenen wie Musik oder Theater aufmerksam.

«Viele müssen um ihre Existenz fürchten, obwohl sich die verschiedenen Nachtkulturschaffenden ihrer Verantwortung bewusst sind und individuell Schutzkonzepte entworfen haben, welche sie strikt anwenden», heisst es in der Mitteilung. Die Kulturbetriebe würden alles unternehmen, um weitere Infektionsherde zu verhindern, sie würden Schutzkonzepte anwenden und die Rückverfolgung der Gäste grossmehrheitlich gewährleisten.

Um diese Existenzen zu sichern, haben die beiden Organisationen einen Forderungskatalog erarbeitet, der vor allem die Luzerner Regierung zum Handeln auffordert. Konkret fordern sie: