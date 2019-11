Ihm droht eine jahrelange Freiheitsstrafe: Beschuldigter streitet Brandstiftung in Willisau ab Der frühere Pächter des Restaurants Untertor in Willisau wird beschuldigt, das Lokal absichtlich in Brand gesetzt zu haben. Bei der Verhandlung vor dem Luzerner Kriminalgericht bestreitet der 45-Jährige die Tat. Evelyne Fischer

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Restaurant bereits in Vollbrand. (Bild: Luzerner Polizei)

Beim Brand des Restaurants Untertor in Willisau im Januar 2016 machte ein Gerücht schnell die Runde: Ein Brandstifter soll am Werk gewesen sein. Zu diesem Schluss gelangten auch die Ermittlungen. Der ehemalige Pächter des «Untertor» hat sich darum am Dienstag vor dem Luzerner Kriminalgericht verantworten müssen. Die Staatsanwaltschaft Sursee wirft dem gebürtigen Kosovaren Brandstiftung und mehrfache eventualvorsätzlich versuchte Tötung vor. Sie fordert eine Freiheitsstrafe von acht Jahren.

Wie aus der Anklageschrift hervor geht, schritt der heute 45-Jährige am Donnerstag, 14. Januar 2016, kurz vor Mitternacht, zur Tat: Er soll im Bereich des Buffets Mobiliar aufgestapelt und dieses mit Brandbeschleuniger übergossen haben. «Wissentlich und willentlich» habe er das Mobiliar darauf entzündet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte ist das Restaurant im Erdgeschoss bereits in Vollbrand gestanden. Fünf Bewohner des Gebäudes konnten in Sicherheit gebracht werden. Ein 93-jähriger Mann wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung mit der Ambulanz ins Spital gebracht.

Widersprüchliche Aussagen

Der Beschuldigte bestreitet die Tat. Obwohl ihn Handy-Daten nach Willisau verorten, behauptet er, zur Tatzeit zunächst zum damaligen Wohnort der Freundin in der Agglomeration und später ins Waadtland in einen Club gefahren zu sein. Während der Ermittlungen und auch bei der Befragung vor Gericht tauchten widersprüchliche Aussagen auf.

Im Laufe des Verfahrens stellte sich zudem heraus, dass der dreifache Vater seine Unterhaltspflichten für zwei Töchter vernachlässigt hat und mit der Beschäftigung eines Cousins, der ohne Aufenthaltsgenehmigung in die Schweiz eingereist war, gegen das Ausländergesetz verstossen hat. Zurzeit arbeitet der Beschuldigte als Koch in der Region.

Geldprobleme als Motiv

Die Staatsanwältin hielt in ihrem Plädoyer fest: «Der Beschuldigte hat wortwörtlich mit dem Feuer gespielt und sich dabei die Finger verbrannt.» Die Brandursache sei eindeutig Brandstiftung mit Benzin gewesen, man habe einen entsprechenden Kanister gefunden. Sie sagte, die Aussagen des Beschuldigten seien «nicht nur schlecht erfunden, sondern darüber hinaus leicht widerlegbar». Die Staatsanwältin ortet Geldprobleme als Motiv. «Der Beschuldigte war mit dem Betrieb und den Finanzen des Restaurants offensichtlich überfordert.»

Das Vorgehen des Beschuldigten erfüllt laut Staatsanwältin den Tatbestand der mehrfachen eventualvorsätzlich versuchten Tötung. Er habe von den Bewohnern des Mehrfamilienhauses gewusst. «Der Beschuldigte nahm den Tod dieser Menschen in Kauf.» Sie seien «in der brennenden Hölle» gefangen gewesen. Reue und Einsicht würden ihm gänzlich fehlen.

Verteidiger fordert Freisprüche

Der amtliche Verteidiger beantragte, den Beschuldigten wegen Vernachlässigung der Unterhaltspflicht und dem Verstoss gegen das Ausländergesetz schuldig zu sprechen. Von den Vorwürfen der Brandstiftung und der versuchten Tötung sei er allerdings freizusprechen. «Es bestehen ernsthafte und nicht überwindbare Zweifel an der Schuld meines Klienten. Ein Freispruch ist die logische und zwingende Konsequenz.»

So seien beispielsweise die Jahresabschlüsse fehlerhaft und würden nicht aufzeigen, dass es um den Betrieb finanziell so schlecht gestanden sei. Auch beweise die Verortung durch das Handy noch nicht, dass er die Tat auch wirklich ausgeführt habe. Zumal die Auswertung der Internetdaten für den Tatzeitpunkt einen anderen Aufenthaltsort ergab.

Das Urteil wird in den nächsten Tagen schriftlich eröffnet.