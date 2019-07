Video Im Obergrundquartier brennt's ++ Feuerwehr seit 11 Uhr im Einsatz ++ Hitze macht zu schaffen Das Dach der Berglistrasse 21b brennt noch immer. 100 Feuerwehrleute aus Luzern und Kriens sind seit 11 Uhr im Einsatz. Die Hitze macht ihnen zu schaffen.

(lil/chi) Der stellvertretende Feuerwehrkommandant Markus Portmann bestätigt, dass es sich beim brennenden Haus um die Berglistrasse 21b handelt. An diesem Wohnhaus seien Flachdachsanierungen im Gange gewesen, wo Bauarbeiter bei der Arbeit gewesen seien.

Die Feuermeldung ging um kurz nach elf bei der Feuerwehr ein. Die Brandursache sei noch unklar. Die gesamte Feuerwehr der Stadt Luzern steht im Einsatz. Zusätzlich wurde die Krienser Feuerwehr aufgeboten, weil die Luzerner Feuerwehr wegen der Sommerferien nicht vollzählig aufgeboten werden konnte. Insgesamt zählt Portmann 100 Feuerwehrleute im Löschdienst.

Brand zeigt sich hartnäckig – Hitze macht zu schaffen

Weiter erklärt Portmann, dass 13 Bewohner und Bauarbeiter evakuiert werden konnten, Verletzte gäbe es keine. Gasflaschen, welche auf der Baustelle gestanden hätten, konnten ebenfalls in Sicherheit gebracht werden. Der Brand zeigt sich hartnäckig: Es steigt auch zwei Stunden nach dem Eingang der Meldung noch immer eine dicke Rauchsäule zum Himmel.

Dass sich der Brand in einem Flachdach ereignet hatte, erschwere gemäss Portmann die Löschung des Feuers: Das Dach könne nicht wie beim üblichen Lösch-Vorgehen geöffnet werden. Daher müssen die Feuerwehrleute das Feuer von innen her bekämpfen. Bei Spitzdächern könne dies von oben her erfolgen.

Zudem besteht das Dach des betroffenen Gebäudes aus Kupfer und Chromstahl. Diese Zusammensetzung verhindert, dass das Feuer nach oben ausbrechen kann - als Folge staut sich der Brand im Innern. Deshalb habe man entschieden, eine Löschlanze einzusetzen, erklärt Portmann. Mit dieser sei es möglich, in den Räumen Sprühnebel zu verteilen, ohne sich direkt ins Gefahrengebiet begeben zu müssen.

Das Löschverfahren gestaltet sich auch aufgrund der äusseren Umstände schwierig: Da das Haus nicht direkt an der Strasse liegt, ist die Zufahrt für die Feuerwehr erschwert. Darüber hinaus haben die Feuerwehrleute mit der Hitze zu kämpfen. Sie macht den Einsatz noch härter, als es ohnehin schon ist.