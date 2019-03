Im grünen Tierkostüm? Unbekannte beschädigten Snackautomaten in Hitzkirch Am Mittwoch haben unbekannte Personen am Bahnhof Hitzkirch einen Snackautomaten umgeworfen und stark beschädigt. Zwei der mutmasslichen Täter sollen ein Fasnachtskostüm getragen haben.

(jwe) Am frühen Mittwochmorgen kurz vor 01.00 Uhr weilte am Bahnhof Hitzkirch eine Fasnachtsgruppe von rund 15 Personen. Zur gleichen Zeit wurde ein Snackautomat aus der Verankerung gerissen, umgeworfen und mit Fusstritten stark beschädigt. Das Resultat am nächsten Morgen sah so aus:

(Bild: Luzerner Polizei)

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Franken, wie die Polizei mitteilt. Zwei mutmassliche Täter sollen ein grünes Tierkostüm getragen haben.

Die Polizei sucht Personen, die Hinweise zu den Vorfällen der Fasnachtsgruppe oder der mutmasslichen Täterschaft machen können. Telefonnummer der Polizei: 041 248 81 17.