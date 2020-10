Zu wenig Zivilschützer – und es wird noch schlimmer: Luzerner Regierung will jetzt handeln Der Personalmangel beim Zivilschutz spitzt sich zu. Die Luzerner Regierung fasst deshalb verschiedene Massnahmen ins Auge. Und sie plant, Teile eines revidierten Bundesgesetzes später einzuführen.

Zivilschützer beim damaligen Testzentrum auf der Allmend Luzern.

Bild: Nadia Schärli (26. März 2020)

Sie haben während der Flüchtlingskrise 2015 und 2016 den Zutritt zu provisorischen Asylunterkünften kontrolliert und sind auch seit Ausbruch der Pandemie pausenlos im Einsatz: Angehörige des Zivilschutzes. Doch deren Zahl nimmt rapide ab. Wurden 2016 schweizweit 5816 Zivilschützer rekrutiert, waren es letztes Jahr gerade noch 3532. Im Kanton Luzern herrscht dasselbe Bild: Die Zahl der rekrutierten Zivilschützer sank innert drei Jahren von 313 auf 164. Nötig wären 240, wie folgende Grafik zeigt:

Der Luzerner Regierungsrat will dieser Entwicklung nicht länger zuschauen – und fasst deshalb verschiedene Massnahmen ins Auge. Das erklärt er in einer Stellungnahme zu einem Postulat von SVP-Kantonsrätin Jasmin Ursprung. Die Udligenswilerin hat von der Regierung verlangt, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie die Personalnot bei den Zivilschutzorganisationen künftig behoben werden kann. Anders als die Armee oder der Zivildienst ist der Zivilschutz kantonal organisiert. Im Kanton Luzern gibt es sechs regionale Zivilschutzorganisationen.

Ausbildungszentrum soll weiterentwickelt werden

Der Regierungsrat empfiehlt dem Kantonsparlament, das Postulat erheblich zu erklären. Dann könne zum Beispiel das Ausbildungszentrum Zivilschutz in Sempach weiterentwickelt werden. Das Zentrum hat gerade jetzt in der Coronakrise «eine bedeutende Rolle in der Logistik, in der Führungsunterstützung und als Basis für Einsatzkräfte» eingenommen. Auch auf kommunaler Ebene werden Massnahmen nötig sein. Konkrete Ideen hat die Regierung zwar noch nicht. Ausser:

«Allenfalls ist auch ein Zusammenschluss von Zivilschutzorganisationen zu prüfen.»

Schon konkreter ist ein geplanter Eingriff in die Gesetzgebung. Und das hat folgenden Hintergrund: Derzeit wird das Bundesgesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz (BZG) revidiert. Es regelt aktuell unter anderem, dass Angehörige des Zivilschutzes bis zum Abschluss ihres 40. Lebensjahrs Dienst leisten müssen.

Nach der Revision des BZG, die voraussichtlich auf den 1. Januar 2021 in Kraft tritt, sind nur noch 12 Jahre oder 245 Tage Dienst zu leisten – je nachdem, was zuerst eintritt. Diese neue Regelung wird die Personalnot beim Zivilschutz noch verschärfen. Auch wenn die zuständige Bundesrätin Viola Amherd zugesichert hat, die Dienstleistungsdauer per Verordnung von 12 auf 14 Jahre zu verlängern.

Herabsetzen der Altersgrenze hinauszögern

Was der Kanton Luzern braucht, ist mehr Zeit. Darum will der Regierungsrat zu Beginn des nächsten Jahres nur die absolut notwendigen Vorgaben aus dem BZG in das kantonale Recht übernehmen. Das soll mittels sogenannter Einführungsverordnung geschehen, die maximal zwei Jahre gültig ist. Das verschafft dem Regierungsrat nicht nur Zeit bis zur ordentlichen Übernahme von Bundesrecht.

Sondern es hat noch einen weiteren Vorteil: In der Einführungsverordnung darf der Kanton festschreiben, dass der Dienst für Zivilschützer für maximal fünf Jahre weiterhin beim Abschluss des 40. Altersjahres endet.

Zeit für Erkenntnisse aus Coronakrise nutzen

Jasmin Ursprung, die den Vorstoss eingereicht hat, begrüsst den geplanten Schritt mit der Einführungsverordnung. So könnten auch weitere wichtige Erkenntnisse aus der Coronakrise einfliessen. Sie ist froh, dass der Regierungsrat das Postulat erheblich erklärt, «da dieses Thema eine akute Problematik aufgreift und Massnahmen ergriffen werden müssen».

In welche Richtung diese Massnahmen zielen, müssten weitere Abklärungen zeigen. Das gelte etwa für eine mögliche Integration des Zivildienstes in den Zivilschutz. Oder für eine generelle Dienstpflicht auch für Frauen. Wobei dort auch die Interessen der Arbeitgeber berücksichtigt werden müssten.