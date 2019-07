Im Kanton Luzern stehen fast 3000 Wohnungen leer Anfang Juni 2019 standen im Kanton Luzern 2'991 Wohnungen leer. In der Region des Unteren Wiggertals ist die Zahl der leerstehenden Wohnungen am höchsten.

(pd/elo) Die Zahl der leerstehenden Wohnungen (inklusive Einfamilienhäuser) nahm gegenüber dem Vorjahr um 177 auf 2'991 Wohnungen zu. Die Leerwohnungsziffer, welche den Anteil leerstehender Wohnungen am Gesamtwohnungsbestand im Kanton misst, erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 0,09 Prozentpunkte und liegt bei 1,53 Prozent. Seit 2013 steigt die Ziffer kontinuierlich an, 2019 knackte sie zum vierten Mal in Folge die 1-Prozent Marke. Dies teilte Lustat am Dienstag mit.

90 Prozent der leerstehenden Wohnungen sind Miet-, 10 Prozent Kaufobjekte. Am häufigsten sind es 3-Zimmer-Wohnungen, welche nicht bewohnt sind. Anteilsmässig am wenigsten Leerstände gab es bei den Wohnungen mit sechs oder mehr Zimmern.

Am meisten leere Wohnungen im Unteren Wiggertal

Um die verschiedenen Regionen im Kanton zu vergleichen, wurden vom Bundesamt für Statistik definierte Grossregionen verwendet.

Die regionalen Leerwohnungsziffern weichen zum Teil deutlich vom kantonalen Mittelwert von 1,53 Prozent ab. Am wenigstens Leerwohnungen gibt es in den Regionen des Luzerner Agglomerationsgürtels und in Rottal-Wolhusen. Dort wurden 0,59 beziehungsweise 0,78 Prozent aller Wohnungen als leerstehend gemeldet. Zum Agglomerationsgürtel zählen die Gemeinden Eschenbach, Hildisrieden, Inwil, Malters, Neuenkirch, Rain, Schwarzenberg, Udligenswil. Dem Gebiet Rottal-Wolhusen gehören die Gemeinden Buttisholz, Grosswangen, Ruswil, Werthenstein und Wolhusen an.

Am höchsten war die Leerwohnungsziffer – wie schon im Vorjahr – mit ganzen 2,36 Prozent in der Region Unteres Wiggertal. Dies betrifft demnach die Gemeinden Altishofen, Dagmersellen, Egolzwil, Nebikon, Reiden, Wikon und Wauwil. Die stärkste Zunahme von Leerwohnungen gegenüber 2018 verzeichneten die Regionen Sursee/Sempachersee, Willisau und Rooterberg/Rigi.

In der Stadt Luzern lag der Leerwohnungsanteil unterhalb des kantonalen Mittels: 2019 waren 597 Wohnungen oder 1,3 Prozent des städtischen Wohnungsbestands unbesetzt. Im Vorjahr hatte die Leerwohnungsziffer 1,02 Prozent betragen.