Im Krienser Schweighof steht die nächste Bauetappe an Die St.-Anna-Stiftung realisiert im neuen Krienser Quartier ab Herbst drei Neubauten für total rund 40 Millionen Franken. Trotz angespanntem Wohnungsmarkt gibt sich die Investorin zuversichtlich. Stefan Dähler

Es geht Schlag auf Schlag auf dem Krienser Schweighof-Areal. Das neue Alterszentrum befindet sich bereits im Bau, realisiert wird es von der Schweighofpark AG. Nun hat eine weitere Investorin ein Baugesuch eingereicht. Es handelt sich um die St.-Anna-Stiftung, die neben dem gleichnamigen Spital in Luzern derzeit ebenfalls ein Alterszentrum realisiert. Die Stiftung will bis im Frühjahr 2021 im Schweighof drei Neubauten mit insgesamt 65 Wohnungen erstellen. Läuft alles nach Plan, erfolgt der Baustart im kommenden Herbst.

Vorgesehen sind zwei identische Gebäude mit jeweils fünf Stockwerken und einer Höhe von 15,7 Meter. Das dritte Gebäude soll sieben Stockwerke aufweisen und 21,7 Meter hoch sein, wie Ludwig Renner, Präsident der St.-Anna-Stiftung, auf Anfrage erläutert. Die Baukosten betragen rund 40 Millionen Franken. Die Pläne für die Neubauten stammen von den Lütolf und Scheuner Architekten Luzern. So soll die Überbauung aussehen:

(Visualisierung: PD/Lütolf und Scheuner Architekten)

2500 Franken für eine 5 ½-Zimmer-Wohnung

Die Wohnungen werden ausschliesslich vermietet. Die Preise dürften sich in der Grössenordnung zwischen 1500 Franken für eine 2 ½-Zimmer-Wohnung und 2500 Franken für eine 5 ½-Zimmer-Wohnung bewegen, so Ludwig Renner. Die Fokussierung auf eine spezielle Zielgruppe sei nicht vorgesehen.

Im Gebiet Luzern Süd wird derzeit bekanntlich sehr viel gebaut. Hinzu kommt, dass der Wohnungsmarkt angespannt ist und viele Objekte schwer zu vermieten sind. Renner weist darauf hin, dass die Planung der Überbauung Schweighof zusammen mit den anderen Investoren bereits im Jahr 2013 gestartet wurde, als der Wohnungsmarkt noch keine Anzeichen von Sättigung gezeigt habe. Er gibt sich aber optimistisch: «Bei unserem Projekt handelt es sich um sehr ansprechende Holzbauten mit schönen Veranden.» Zu erwähnen sei ferner, dass die Wärmeversorgung für Heizung und Warmwasser im Schweighof mit Seewasser durch Energie Wasser Luzern (EWL) erfolgen werde. «Wir sind zuversichtlich, dass Wohnungen in solchen Bauten gefragt sein werden.» Marketingmassnahmen seien vor der Eröffnung für 2020 vorgesehen.

Total 21 Gebäude werden im Schweighof realisiert

Der Schweighof in Kriens ist mit 67'000 Quadratmetern das flächenmässig grösste Entwicklungsareal im Gebiet Luzern Süd. Das Areal gehörte einst der Erbengemeinschaft Eugen und Hedwig Theiler-Buholzer und wird von verschiedenen Investoren bebaut. Bis 2024/2025 entstehen in Etappen rund 600 Wohnungen in 18 Wohnhäusern sowie drei Bürogebäude. Die gesamten Baukosten betragen schätzungsweise eine halbe Milliarde Franken.

Neben der St.-Anna-Stiftung werden nun weitere Investoren aktiv. So realisiert auch die Schweighofpark AG, die aus der Erbengemeinschaft hervorgegangen ist, ab Herbst ein Wohngebäude, wie Schweighof-Projektkoordinator Guido Cavelti auf Anfrage sagt. Bereits im Bau ist das erwähnte Alterszentrum, das ebenfalls der Schweighofpark AG gehört und teils an die Heime Kriens AG vermietet sowie mit Unterstützung der Spitex Kriens betrieben wird. Ebenfalls noch dieses Jahr wird der Startschuss für das Studentenheim der Student Mentor Foundation fallen. Geplant sind Räume für 138 Personen. Der Bezug der erwähnten Gebäude erfolgt Ende 2020 bis Frühjahr 2021.

Bereits realisiert sind im Schweighof neun Wohngebäude mit 350 Wohnungen. Davon sind aktuell etwas mehr als 50 Prozent vermietet, so Cavelti. Weiter wurde ein Bürogebäude erstellt, dort hat die PKG Pensionskasse auf eineinhalb Stockwerken ihren Sitz eingerichtet, die restlichen Flächen sind noch frei. Die beiden weiteren Bürohäuser werden erst gebaut, wenn die Mieter feststehen. Die bereits realisierten Gebäude gehören der Suva, der PKG sowie der Luzerner Pensionskasse.