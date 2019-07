Im Sempachersee ist jede vierte Fischart standortfremd Der Kanton Luzern hat zum ersten Mal die Fischbestände im Sempachersee mit einer standardisierten Methode erfassen und bewerten lassen. In einer aufwendigen Befischungsaktion konnten 20 Fischarten nachgewiesen werden, davon sind 15 Arten einheimisch und standortgerecht, fünf wurden eingeschleppt. Ernst Zimmerli

In Ufernähe wird ein Bodennetz ausgelegt. Im Unterschied zu den Netzen der Berufsfischer verfügen die verwendeten Multimaschennetze über unterschiedlichste Maschenweiten. (Foto: Pascal Vonlanthen)

Die Zusammensetzung der Fischarten in einem Gewässers stellt einen hervorragenden Indikator für dessen Status als Ökosystem dar. Aus den klassischen Fischfangstatistiken und weiteren Beobachtungen ist die Fisch-Artenvielfalt im Sempachersee zwar bekannt, allerdings werden zahlreiche Fischarten aus unterschiedlichen Gründen gar nicht befischt.

Um ein vollständiges Bild der Bestände im See zu erhalten, gab die Dienststelle Landwirtschaft und Land (Lawa) des Kantons Luzern eine vom Bund finanziell unterstützte Untersuchung in Auftrag. Dabei wurde laut einer Mitteilung des Lawa eine Erhebung nach einem reproduzierbar standardisierten Vorgehen gewählt. Durch diese sogenannte Projet-Lac-Methode können die Ergebnisse aktuell mit 29 anderen Seen der Schweiz verglichen werden. Zudem können die Entwicklung des Fischbestandes durch spätere Folgeuntersuchungen als Monitoring fortgesetzt werden.

Investitionen in die Seesanierung zeigen Wirkung

Im Herbst 2018 fand über mehrere Tage hinweg ein aufwendiges Befischungsprogramm statt. Insgesamt seien 13'186 Fische gefangen worden. In der grossen Mehrzahl handle es sich bei den gefangenen Tieren um Kleinfischarten oder Jungtiere im Gesamtgewicht von rund 565 Kilogramm. Peter Ulmann, Abteilungsleiter Natur, Jagd und Fischerei des Lawa zeigt sich besonders in einem Punkt der Ergenisses der Befischungsaktion positiv überrascht: «Sehr erfreut hat uns der Nachweis von Fischen, insbesondere Felchen, bis in Tiefen von über 80 Metern, also bis zur Maximaltiefe des Sempachersees. Dies zeigt, dass die Seebelüftung Wirkung erzielt und den See auch in der Tiefe zu beleben vermag.» Generell hätten die Massnahmen zur Sanierung des Sempachersees bezüglich Nährstoffgehalt, zum Beispiel Phosphorbelastung, seit den 1980er-Jahren grosse Wirkung gezeigt. «Die Massnahmen müssen aber weitergeführt und die Situation verbessert werden», sagt Ulmann unmissverständlich.

Mit der Befischungsaktion konnten im Sempachersee 20 Fischarten, eine Hybridform sowie die Art Kamberkrebs nachgewiesen werden. Davon gelten nur deren 15 als im Sempachersee standortgerecht und historisch belegt. Fünf Arten (Kaulbarsch, Sonnenbarsch, Zander, Wels und Blaubandbärbling) sind als eingeschleppte, standortfremde Arten zu taxieren, die allesamt auf illegale Aussetzungen zurückzuführen sind. Konkret handelt es sich laut Ulmann um Freilassungen von Gartenteich- oder Aquarienfischen, Köderfischen oder um bewusstes Einbringen von beliebten Arten für den Angelsport. Dabei sind der Kaulbarsch und der Sonnenbarsch nach dem Egli, dem Felchen und dem Rotauge bereits die viert- beziehungsweise fünfthäufigste Fischart im Sempachersee.

Eingeschleppte Fische können den Bestand standortgerechter Fische gefährden

Zum jetzigen Zeitpunkt kann noch nicht gesagt werden,ob die eingeschleppten Fischarten für die standortgerechten Fische eine Gefährdung darstellen und diese im schlimmsten Fall gar verdrängen können. Peter Ulmann hält fest, dass jede nicht standortheimische Art ein gewisses Risiko birgt, zur invasiven Art zu werden. «Es kann viele Jahre gehen, bis sich eine eingeschleppte Art, beispielsweise wegen geänderter Umweltbedingungen, plötzlich massenhaft vermehrt und zur Plage wird», sagt Ulmann. So wird es sich über die Jahre zeigen, ob der eingeschleppte Wels den einheimischen Hecht konkurrenzieren wird oder nicht. Beide Arten sind Räuber an der Spitze der Nahrungspyramide.

«Diese standortfremden Arten aktiv wieder aus dem See zu bringen, ist faktisch unmöglich», sagt Ulmann. Im besten Fall könne über entsprechende fischereirechtliche Bestimmungen (keine Schonzeit, kein Mindestfangmass) indirekt deren Ausbreitung und Vermehrung gebremst werden.

Bei der Befischungsaktion wurden in absoluten Zahlen wurden Egli am häufigsten gefangen: rund 7700 Tiere mit einem Gewicht von fast 190 Kilogramm. Gemäss Hochrechnung der erzielten Resultate pro Habitattyp (zum Beispiel Uferbereich, Offenwasser- oder Tiefenwasserbereich) auf die gesamte Ausdehnung der einzelnen Habitattypen im See, liegen gemäss Mitteilung die Felchen noch vor den Egli. Dabei seien Felchen zahlenmässig etwa anderthalbmal so häufig wie Egli. Diese beiden Arten dominieren laut Lawa als Fischarten im Sempachersee, was entsprechend attraktiv für die Berufs- und Angelfischerei sei.

Der nun vorliegende Schlussbericht zeige den Sempachersee als Beispiel für einen See, dessen Charakteristika im Verlauf der vergangenen Jahrhunderte durch Seespiegelabsenkungen und durch übermässigen Nährstoffeintrag stark verändert wurde. Die von Menschen gemachten Beeinträchtigungen gipfelten im massiven Fischsterben im Jahr 1984, bei dem 26 Tonnen Fische verendeten. Es ist davon auszugehen, dass einzelne Fischarten durch die menschengemachten Veränderungen verschwunden sind. Um welche Fischarten es sich dabei handelt, ist laut Ulmann schwierig zu sagen, weil es keine vergleichbare Bestandesaufnahme der Sempachersee-Fische aus historischer Zeit gibt. Im Vergleich mit historischen Quellen aus dem Mittelalter müsse man vom Verschwinden zweier ursprünglicher Felchenarten ausgehen. Dazu Ulmann: «Die als Bündeli und als Ballen beschriebenen typischen Felchenformen im Sempachersee, sind nicht mehr vorhanden. Was heute als Balchen im Sempachersee lebt, wird als Produkt der seit den 1880er-Jahren betriebenen Felchenbewirtschaftung angesehen.»

Keine Rückschlüsse auf andere Zentralschweizer Seen

Rückschlüsse aufgrund der Resultate der Befischungsaktion im Sempachersee könnten allerdings nicht gezogen werden. «Wenn die 30 Befischungsaktionen nach der Projet lac Methode eines wieder einmal gezeigt haben, dann, das jeder See ein eigenes Ökosystem darstellt», sagt Ulmann. Je nach Charakteristika des Sees (Biogeografische Lage, Einzugsgebiet, Meereshöhe, Volumen, Maximaltiefe, Windexposition, Nährstoffsituation und so weiter) seien auch die Lebensgemeinschaften, insbesondere die Fischeartenvorkommen, ganz unterschiedlich. «Was aber mit den Ergebnissen gemacht werden kann, ist der Vergleich von Seen miteinander anhand der nachgewiesenen Fischvorkommen und –Häufigkeiten».