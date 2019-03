Im Wesemlin ist es vorbei mit der klösterlichen Ruhe

(rk) Die Kapuziner blicken in Luzern auf eine lange Geschichte zurück. Ursprünglich waren sie in einem Kloster im Bruchquartier beheimatet. Im 16. Jahrhundert verfiel dieses aber zunehmend - es war am Ende derart baufällig, dass ein Bruder darin verunglückte. Daher erhielten die Kapuziner ein Grundstück im Wesemlin geschenkt, 1584 startete der Bau des neuen Klosters. Im Laufe der Jahrhunderte wurde die Klosteranlage immer wieder umgebaut und erweitert. Die vielleicht markanteste Veränderung bahnte sich 2015 mit dem Projekt «Oase W» an. Dieses sah eine umfassende Umnutzung der grossen Klosteranlage vor. So beheimatet das Klostergebäude heute ein Gesundheitszentrum (Medicum Luzern) sowie zehn Studios für «klosternahes Wohnen». Die Studios werden von Menschen gemietet, welche die klösterliche Atmosphäre schätzen und teilweise auch selber am Klosterleben teilnehmen. Noch ausstehend ist der geplante Neubau «Francesco» im Klostergarten. Dieser sieht ein sechsgeschossiges Gebäude mit 30 Wohnungen vor. Anwohner wehren sich allerdings vor Bundesgericht gegen das Bauprojekt (wir berichteten).

Das Kapuzinerkloster Wesemlin in Luzern hat in den letzten Jahren eine starke Wandlung durchlebt. Immer wieder war die Brüdergemeinschaft auch in unserer Zeitung ein Thema. Ein Rückblick der vergangenen sieben Jahre: