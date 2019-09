Immer mehr Partydrogen: Stadt Luzern reagiert mit kostenlosen Drogentests In der Stadt Luzern soll es künftig sogenannte Drug-Checking-Angebote geben. Damit sollen Partygänger über die gesundheitlichen Folgen des Drogenkonsums aufgeklärt werden. Es besteht auch die Möglichkeit für kostenlose Drogentests. Hugo Bischof

(Bild: Ennio Leanza/EPA)

In Luzerns Nachtleben werden vermehrt illegale Substanzen konsumiert: Partydrogen, Kokain und Cannabis. Das ergab eine Umfrage des Vereins Kirchliche Gassenarbeit. Ein Bericht, den die Schweizerische Koordinationsstelle und Fachstelle Sucht (Infodrog) 2018 im Auftrag von Stadt und Kanton Luzern verfasste, listet die Ergebnisse auf, ergänzt durch Einschätzungen von Experten.

Aufgrund der alarmierenden Situation will Luzerns Stadtrat nun handeln. In seiner Antwort auf einen Vorstoss der SP/Juso befürwortet er die Einführung von sogenannten Drug-Checking-Angeboten. Diese umfassen eine chemische Substanzanalyse sowie eine verbindliche persönliche Kurzberatung von Drogen-Konsumierenden. Martin Merki, Vorsteher der Stadtluzerner Sozial- und Sicherheitsdirektion, betont:

«Ziel ist es, die Partygänger über die gesundheitlichen Folgen ihres Drogenkonsums aufzuklären. Fehlendes Problembewusstsein und mangelndes Wissen bezüglich Risiken und Folgen im Zusammenhang mit dem Substanzkonsum führen dazu, dass die Probleme von den Betroffenen oft zu spät realisiert werden.»

Bestehende Hilfsangebote würden «vielfach zu spät in Anspruch genommen». Das zusätzliche Angebot soll diese Lücke füllen.

Angesprochen werden sollen mit der Drogenprüfung «Konsumierende von psychoaktiven Substanzen, die mit herkömmlichen präventiven und schadensmindernden Angeboten nicht erreicht werden», so der Stadtrat. Federführend beim Pilotprojekt ist der Verein Kirchliche Gassenarbeit Luzern. Laut dessen Geschäftsleiterin Franziska Reist kann das Drug-Checking einerseits mobil in Clubs und an Festivals angeboten werden: «Dabei informieren Gassenarbeiter die Partybesucher vor Ort über die Art und Gefährlichkeit ihrer Drogen.» Andererseits soll es einen Walk-in-Service geben; dabei findet die Beratung an einem stationären Ort statt. Wo genau dies in Luzern wäre, steht gemäss Reist noch nicht fest: «Sicher nicht in der Gassechuchi, sondern an einem neutralen Ort, um ein möglichst breites Publikum zu erreichen.»

Drogen werden auf ihre Reinheit getestet

Beim Walk-in-Service gibt es zusätzlich zu den Beratungsgesprächen die Möglichkeit, mitgebrachte Drogen auf ihre Reinheit testen zu lassen. «Die Tests werden in einem vom Bundesamt für Gesundheit anerkannten Labor durchgeführt», sagt Reist. Alle Tests und Beratungsgespräche werden anonym und kostenlos durchgeführt, es braucht keine Voranmeldung. Der Besuch wird an keine Vorbedingungen geknüpft, und die Mitarbeitenden stehen unter Schweigepflicht. Besucher müssen nicht mit einer Strafanzeige rechnen. Sie werden im Gespräch aber darauf hingewiesen, dass der Konsum der Drogen illegal ist. Die ans Labor eingeschickten Drogenproben werden anschliessend vernichtet.

Drug-Checking-Angebote gibt es schon in den Städten Basel, Bern, Genf und Zürich. «Das Angebot stösst auf ein grosses Interesse», sagt Reist. Davon habe sie sich bei einem Besuch im Drogeninformationszentrum Zürich (DIZ) überzeugen können: «Dort können jeweils nicht alle Interessierten bedient werden.» In Luzern soll der Walk-in-Service wöchentlich oder alle zwei Wochen an einem Abend angeboten werden. Reist betont:

«Die Labor-Tests geben uns zusätzlich die Möglichkeit zu reagieren, wenn wir feststellen, dass irgendetwas Komisches im Umlauf ist. So können wir zumindest verhindern, dass qualitativ schlechte Drogen auf den Markt kommen.»

Gemäss dem Infodrog-Bericht werden in Luzern am häufigsten MDMA (Ecstasy), Kokain, Cannabis und Amphetamin (Speed) konsumiert. Dabei handelt es sich um aufputschende Substanzen. Dazu kommen halluzinogene Drogen wie Pilze oder LSD. Die Daten, die in Luzern erhoben wurden, stimmen gemäss Infodrog mit Zahlen aus nationalen Erhebungen überein.

Alkohol bleibt die Partydroge Nummer 1

Alkohol bleibt weiterhin die Partydroge Nummer 1. Allerdings haben Erfahrungen der Luzerner Interventionstruppe SIP interessanterweise gezeigt, dass das «Komatrinken» unter Jugendlichen tendenziell abgenommen hat. Probleme wie Gewalt entstünden heute vor allem durch den Mischkonsum Alkohol/Drogen. Dabei steht die Kombination von Alkohol und Cannabis im Vordergrund.

Gemäss Christina Rubin von SIP ist insbesondere der exzessive Konsum von Alkohol und Drogen im Vorfeld von Veranstaltungen und bei (vorwiegend jungen) Asylsuchenden problematisch. Auch für Stefan Ziegler von der Luzerner Psychiatrie ist das sogenannte «Vorglühen», der Konsum von berauschenden Substanzen schon vor dem Besuch von Partylokalen, auffällig: «Dies führt einerseits zu mehr Gewaltvorfällen und andererseits zu einem erheblichen Umsatzrückgang im Club, da an der Bar weniger Alkohol konsumiert wird und sich der Konsum vor den Club verlagert.»

Erschreckend ist eine Aussage, die Eugen Sidler von der Gruppe Betäubungsmittel der Luzerner Polizei macht. Demnach hätten sich die die Probleme im Luzerner Nachtleben aufgrund des Konsums von psychoaktiven Substanzen verschärft:

«Fast jedes Wochenende kommt es zu grösseren Einsätzen und Gewalttätigkeiten wie Messerstechereien, bei denen die Polizei teilweise massiv angegangen wird.»

Sobald die Finanzierung gesichert ist und das Stadtparlament zustimmt, soll das Pilotprojekt gestartet werden, schreibt der Stadtrat. Franziska Reist, Geschäftsführerin der Kirchlichen Gassenarbeit, rechnet mit jährlichen Kosten von rund 30'000 Franken, allerdings exklusive der Labortests. Ein Fundraising bei Stiftungen und Privaten sei erfolgreich im Gang. Wie viel die Stadt finanziell beiträgt, ist noch offen.