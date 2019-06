Immer teurer: Der Kredit für das Krienser Zentrumsprojekt muss zum dritten Mal erhöht werden Die bisherigen Zusatzkredite reichen nicht: Sowohl das Zentrumsprojekt als auch das Stadion Kleinfeld kosten Kriens noch mehr als erwartet. Der Stadtrat streut Asche auf sein Haupt und will seine Lehren daraus ziehen. Beatrice Vogel

Das Krienser Stadthaus ist Teil des Zentrumsprojekts. (Bild: Boris Bürgisser, 21. März 2019)

Rund 6 Millionen Franken: So viel beantragt der Krienser Stadtrat total als Zusatz- respektive Nachtragskredite für zwei Bauprojekte. Für das Stadion Kleinfeld werden 2,42 Millionen Franken an zusätzlichen Finanzmitteln benötigt, beim Zentrumsprojekt handelt es sich um 3,5 Millionen Franken zusätzlich.

Grund für die Mehrkosten seien beim Stadion Infrastrukturteile wie Stromleitungen sowie ein zusätzliches Materialgebäude oder ein Sichtschutz. Beim Zentrumsprojekt musste das Stadthaus nachträglich mit Empfangsantennen fürs Mobilnetz ausgerüstet werden. Des Weiteren seien gewisse Posten nie budgetiert worden, etwa das Räumen alter Gebäude, Umzüge aus den Provisorien oder deren Rückbau.

Mehrkosten total: 11,4 Millionen Franken

Der Stadtrat übe starke Selbstkritik, schreibt er in seiner Mitteilung. Sind es doch nicht die ersten Nachtragskredite für diese Projekte, die er beantragen muss. Das Volk hat für das Zentrumsprojekt 2014 einen Baukredit über 61,4 Millionen Franken gesprochen. Mehrere kleinere Zusatzkredite von total 1,13 Millionen Franken sprach der Gemeinderat danach in eigener Kompetenz. Vor rund einem Jahr hat das Parlament einen weiteren Zusatzkredit über 3,55 Millionen Franken zähneknirschend bewilligt. Am Stadion Kleinfeld hat sich die Stadt Kriens mit 5 Millionen Franken beteiligt. Auch hier brauchte es schon einmal 700'000 Franken mehr, da während der Bauarbeiten eine Schwermetall-Deponie entdeckt und saniert werden musste. Mit den nun beantragten 6 Millionen kosten die beiden Grossprojekte insgesamt also 11,4 Millionen Franken mehr als erwartet.

Eine Analyse soll zeigen, wo es hapert

Der Stadtrat schreibt, er habe in einer ersten Analyse erkannt, dass er die Strukturen für die Projektüberwachung und Projektsteuerung zu wenig genau aufgebaut hatte. Er woll nun Lehren daraus ziehen, so der Stadtrat weiter. So sollen mithilfe einer externen Analyse die Ursache ermittelt und Massnahmen eingeleitet werden. «Zudem will er sich weniger von Termindruck zu Entscheidungen drängen lassen, die ohne ausreichende Planungsgrundlagen getroffen werden müssen.»

Vom Einwohnerrat wird der Stadtrat eine Rüge einfahren – soviel steht bereits fest. Erste Reaktionen auf die Anfrage unserer Zeitung sind äusserst kritisch, der Erklärungsbedarf sei gross, heisst es. Ob der Einwohnerrat die Kredite bewilligt, entscheidet er im Juni.

Folgt mehr ...