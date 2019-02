Kanton Luzern verzeichnete im vergangenen Jahr weniger Arbeitslose

Die Arbeitslosigkeit im Kanton Luzern ist letztes Jahr gesunken. So vermeldet der Kanton fürs Jahr 2018 einen Rückgang der Quote um 5,8 Prozent. Die Jugendarbeitslosigkeit und die Arbeitslosigkeit bei den Über-50-Jährigen gingen ebenfalls zurück, teilt die Luzerner Statistikstelle Lustat am Donnerstag mit.