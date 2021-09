Dezentrales Impfen Impfen auf dem See: Kanton Luzern lanciert ein Impfschiff ab Oktober Auf der MS Saphir soll voraussichtlich anfangs Oktober ein dezentrales Impfzentrum in Betrieb genommen werden.

Die dezentralen Impfangebote im Kanton Luzern bewähren sich, die Nachfrage ist gross, schreibt das Gesundheits- und Sozialdepartement des Kantons Luzern in einer Mitteilung. Um Luzernerinnen und Luzerner weiterhin solche Impfmöglichkeiten anbieten zu können, lanciert es gemeinsam mit der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) und der Hirslanden-Gruppe ein Impfschiff.

Voraussichtlich wird die MS Saphir anfangs Oktober als Impfschiff in Betrieb genommen. Sie wird nicht auf dem See zirkulieren, wie der Mitteilung zu entnehmen ist, sondern bleibt für die Impfungen bei der Landungsbrücke 5 beim KKL in Luzern.

Die MS Saphir am Anlegesteg beim Schweizerhofquai.

Bild: Nadia Schärli (Luzern, 18. Juli 2013)

Sobald das Startdatum und die Öffnungszeiten des Impfschiffs feststehen, wird die Bevölkerung informiert. Das dezentrale Impfen im Kanton Luzern geht auch an diesem Wochenende weiter: So ist es am (heutigen) Freitag sowie am Samstag möglich, sich in der Hotel Sonne in Reiden und in der Mall of Switzerland spontan und ohne Voranmeldung zu impfen. Zudem hat auch das kantonale Impfzentrum am Wochenende auf der Allmend geöffnet. (lil/rem)