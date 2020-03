Video In 60 Sekunden (oder etwas mehr): So werben die Luzerner Stadtratskandidaten um die Gunst der Wähler Welche Themen möchten die Kandidaten in den nächsten vier Jahren im Luzerner Stadtrat einbringen? Die Statements im Video.

Am Podium der «Luzerner Zeitung» vom vergangenen Dienstagabend formulierten alle Kandidaten ihr Ziel, das sie in den nächsten vier Jahren im Stadtrat erreichen möchten. Wer es schaffte, in 60 Sekunden sein Anliegen zu formulieren und wer etwas länger brauchte, um auf den Punkt zu kommen, sehen Sie in den folgenden Videos: