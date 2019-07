In Betonsockel geprallt: Töfffahrer nach Sturz in Luthern schwer verletzt In Luthern ist ein Töfffahrer verunglückt. Er musste mit schweren Verletzungen von der Rega ins Spital geflogen werden.

Die Unfallstelle in Luthern. (Bild: Luzerner Polizei)

(rem) Der Unfall ereignete sich laut Angaben der Luzerner Polizei am Freitagmorgen gegen 2.45 Uhr in Luthern. Ein 19-jähriger Töfffahrer war auf der Kantonsstrasse von Hofstatt her in Richtung Luthern unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen prallte er kurz nach der Verzweigung Kreuzstiegenstrasse in einen Betonsockel der Brücke, welche über den Bach Luthern führt.

Durch den Aufprall wurde die Vorderradgabel abgerissen. Der Töfffahrer stürzte mitsamt der Gabel und dem Vorderrad in das fast sechs Meter tiefer gelegene Bachbett.

Der Töfffahrer musste mit erheblichen Verletzungen vom Rettungsdienst geborgen werden. Er wurde anschliessend durch einen Rettungshelikopter der Rega in ein Spital geflogen. Der Sachschaden am Motorrad beträgt rund 5000 Franken.